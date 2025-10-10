Cemil Tugay: İzmir bunu hak etmiyor

Kentteki çöp sorunu üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ifadelerine yanıt geldi.

Tugay, "Ben onun bu eleştirisine sadece İzmir'in bunu hak etmediğini söyleyerek cevap vermek isterim. Ama onun dışında herkese, kendi sorumluluklar çerçevesinde, sorunlarımızın çözümüne yapılması gerekenleri yaparak katkıda koyarlarsa, katkıda bulunurlarsa daha doğru bir şey olur diye hatırlatmak istedim" dedi.

CEMİL TUGAY'DAN ASLANOĞLU'NA DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 44. Olağan Meclis Toplantısı öncesi düzenlenen panel çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir’in gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, CHP İzmir İl Kongresi’ne ilişkin de konuştu.

Söz konusu kongrede kooperatif davası olarak bilinen davadan tutuklu bulunan mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla tek aday gösterileceği konusunu değerlendiren Tugay, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bu kararı ilgili kişilere bildirmeden önce benim görüşümü sordu. Kendisiyle değerlendirmeyi yaptık. Kendi aralarında yaptıkları değerlendirmenin sonucunda hali hazırdaki il başkanımızın siyasi bir nedenle, aslında tutuklanmayı hak etmemiş bir suçlamayla tutuklu olduğunu, bu durumun sadece ona değil, aynı zamanda partimize yönelik bir tutum olduğunu, bu nedenle kurumsal olarak CHP’nin, mevcut il başkanımızın arkasında duracağını söyledi. Ben de Genel Başkanımız Özgür Özel’e bu anlamda tamamen katılıyorum” ifadelerini kullandı.

“PARTİMİZİN BİRLİK BÜTÜNLÜĞÜ EN ÖNEMLİSİ”

Kararın arkasında olduğunu belirten Tugay, “Genel Başkanımızın Şenol Aslanoğlu’nun kongrede yeniden il başkan adayı olarak gösterilmesi kararının tamamen arkasındayım. Bu kararı ben de tüm kuvvetimle destekliyorum. Bu sürecin Genel Başkanımız, Genel Başkan yardımcılarımız, örgüt mensuplarıyla diyalogla, sağlıklı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Ben örgüt içinde bir ayrılık beklemiyorum. Tabi bazı partililerimiz biraz farklı düşüncede olabilecektir, onlara da saygı duyuyorum ama herkesin şunu hatırlaması lazım; normal bir süreçten geçmiyoruz. CHP İzmir’de ve Türkiye’nin her yerinde büyük saldırı altında. O nedenle partimizin birlik bütünlüğü en önemlisi” şeklinde konuştu.

Tugay, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın, İZBAN üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelttiği eleştirilerine de yanıt verdi. Tugay, “Bilal Bey’in de farkında olduğu bir gerçek var, düzeltmeye çalıştığımız bir sorun var. O da şu; İZBAN yüzde 50 ortaklıkla ama son sözü söyleme hakkı Devlet Demir Yolları’nda olan bir sistemle adeta iki başlı bir yönetime sahip. Bu da işlerin ilerlemesini bazı kararların alınmasını zorlaştırıyor. O nedenle İZBAN’ın sadece bugününü değil geleceğini de düşünerek ileride daha büyük sorunlar yaşanmasın şu anda yaşanan sorunlar da en kısa zamanda çözülsün diye iki başlılıktan tek başlılığa dönmenin iyi olacağını konuştuk” ifadelerini kullandı.

“SAYIN BAKAN’LA BU KONUYU TEKRAR GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUZ”

Tugay, konuyla ilgili değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Bunu ben de söyledim. Konuyu anlayan başka insanlar da aslında böyle yaklaşıyor, aslında Bilal Bey de buna dahil. Bu çerçevede bakanlıkla bir toplantı yaparak, toplantı sonrasında bazı değerlendirmeler yaparak İZBAN’ı daha iyi hale nasıl getiririz görüşmelerini yapıyoruz. Aşama aşama ilerleyen bir süreç aslında. Neticede bir anda böyle bunu gerçekleştirmek teknik olarak kolay değil. Gerçekten sağlıklı bir şekilde yapmak gerekiyor çünkü İZBAN sistem itibariyle oldukça fazla yolcu taşıyor ve şehrin önemli noktalarını birbirine bağlıyor. Bazı noktalarda alternatifi yok. Biz bakanlıkla ve Devlet Demir Yollarıyla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Şu an için birbirine hisse devretmek kararı henüz verilmedi böyle bir şey yok ancak bu bir olasılık. Şu an için bizim daha çok üzerine çalıştığımız şey İZBAN’ın sıkıntılarını aşması için daha iyi işleyen bir ulaşım sistemi olması için alınabilecek önlemler. Bununla ilgili de benim yapıcı bulduğum görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta bakanlıktan tekrar bir randevu isteyerek Devlet Demir Yolları ile ve Sayın Bakan’la bu konuyu tekrar görüşmeyi planlıyoruz. Yani böyle alelacele birbirimize hisse devretmek gibi bir ihtiyaç yok. Ancak İZBAN’ı sorunlarından arındırma ihtiyacı var.”

Tugay, kullanım süresi uzatılan Harmandalı Katı Atık Tesisi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanım süresi 31 Ekim’ kadar uzatılan tesis hakkında, “Yoğun bir şekilde İzmir’in çöp bertarafıyla ilgili tesisler yapmak için gereken adımları atma sürecindeyiz ve bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Harmandalı’nı uzun süreler kullanma gibi bir düşüncemiz yok. Bakanlıkla yapılan görüşmelerde ‘ihtiyacımız olduğu süre içerisinde kullanılmaya devam edecek ancak mümkün olan en kısa süre içerisinde yeni çöp bertaraf tesisleri yaparak Harmandalı’dan çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ ADIMLAR ATIYORUZ”

Harmandalı ile ilgili zaman zaman yurttaşlarda hassasiyetler oluştuğunu belirten Tugay, “Bazı kimselerin insanları mesnetsiz bir şekilde kışkırttığını görüyorum. Buna biraz üzülüyorum çünkü ‘çöp patlayacak’ gibi şeyler söyleniyor ancak uzun zamandır Harmandalı kullanılıyor tesiste herhangi bir patlama yaşanmadı. Belediye ile birlikte orada işletmede özel bir şirket var ve o şirket her şeyi kuralına uygun yapıyor. Harmandalı’da çöp dökülmesiyle ilgili yasak gelirken burada patlama olacak değil heyelan riskinden bahsedilerek yasak geldi. Mahkemenin kararında heyelana sebep olmayacak şekilde burayı kullanabilirsiniz ifadeleri kullanıldı. Biz ne Harmandalı’da ne başka bir yerde kontrolsüz bir çöp dökümüne taraftar değiliz. Orada da bugün kontrolsüz bir işlem yapılmıyor ama hepimizin şu an yaptığı şey İzmir’de çöp bertarafıyla ilgili bir tesis kurmak ve şehrin en az üç noktasında yeni tesisler kurmak ve bunlarla ilgili adımlar atmak. Hali hazırda bunlarla ilgili ciddi adımlar atıyoruz.” dedi.

Yamanlar’da tesisle ilgili bir süreç başlatıldığını anlatan Tugay, “Bu tesis düşünüldüğü gibi yer altı sularını kirletecek bir tesis olmayacak. Bir de teknik açıdan Yamanlar’ın yüksekte bir yer olduğunu oraya çıkmanın maliyetli olduğunu biliyoruz bütün hesapları soruna geçici çözüm üretmek için değil İzmir’in önümüzdeki yıllarını çözmek için çalıştığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Harmandalı için uzatma kararını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vereceğini ve bakanlığın süreci takip ettiğini belirten Tugay, “Daha önce kullanılan miktarlarda değil de daha az kullanabiliriz. Bugün de mümkün olan en az çöp dökümü yapılıyor. Çözüm için alternatiflerin ne kadar zaman alacağı bağlı” diye konuştu.

Zaman alacak olan tesisisin yakma tesisi olduğunu ve bunun için uygun yer bulup ÇED raporu alınması gerektiğini belirten Tugay, “Bakanlıkla yapılan görüşmelerde bize uygun bir yer bulduğumuzda finansman için yardımcı olacağını belirtti. Aşama aşama yapacağız. Belki geri dönüşüm sistemini bir sene içerisinde yakma tesisini bir buçuk sene içerisinde bunlar çok kısa zamanda halledilecek” dedi.

“İZMİR BUNU HAK ETMİYOR”

Ayrıca geçtiğimiz günlerde İzmir’e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, çöp sorunu üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelttiği eleştiriye de yanıt veren Tugay, şunları kaydetti: