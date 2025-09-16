Cem Küçük'ün bu sözleri Erdoğan'ı çok kızdıracak! Ne kürtler ne emekliler...

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük’ün TGRT Haber ekranlarında yaptığı son değerlendirme tartışmalara neden oldu. Cem Küçük, DEM Parti seçmen profiline ilişkin sözlerinde özellikle genç kuşağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı tutumuna dikkat çekti.

Küçük, “DEM Parti kitlesinde Erdoğan'a oy vermeyecek çok ciddi bir seçmen grubu var. DEM Parti'de genç seçmende 30 yaş üstü tamam… Ama 30 yaş altında Erdoğan'a oy vermeyecek çok ciddi bir seçmen grubu var. Genç DEM'lilerde ya da Kürt olmayan DEM'li kardeşlerimizde Erdoğan'a bakış diğerlerine bakıştan daha olumsuz. 30-40 yaş üstü ‘Terörsüz Türkiye’den dolayı olumlu bakıp oy verebilir…” dedi.

“ERDOĞAN KARŞITLIĞI” VURGUSU

Küçük'ün DEM Parti'ye ilişkin yaptığı açıklamada, “Genç Kürtler hakkında da bir tespit yapayım. Kadıköy’de, Beyoğlu’nda, Beşiktaş’ta görüyorum. Kürt Alevi kardeşlerimiz var. Bunların çoğu DEM seçmeni. İnancı yok demiyorum ama bildiğimiz anlamda dindarlık, muhafazakârlıkla öyle bir bağları yok. Bu grup Erdoğan karşıtlığı üzerinden besleniyor. Hepsini birleştiren şey Erdoğan karşıtlığı” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK: EMEKLİNİN DURUMU ÇOK KÖTÜ

Küçük, iktidarın en güçlü olduğu alanın bile zayıfladığını vurgulayarak emeklilerin durumuna da dikkat çekti. Küçük, “Erdoğan hep bu 51-52’yi korudu, çok kuvvetliydi. Yerel seçim 2024 hariç. Orada emeklinin durumu çok kötü. Eskiden şikayet yoktu ama artık çok büyük şikayetler var. Oralara bir şekilde el atılması lazım” ifadelerini kullandı.