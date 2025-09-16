Cem Küçük'ün bu sözleri Erdoğan'ı çok kızdıracak! Ne kürtler ne emekliler...

Cem Küçük'ün bu sözleri Erdoğan'ı çok kızdıracak! Ne kürtler ne emekliler...
Yayınlanma:
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, DEM Parti seçmenini Cumhurbaşkanı oy vermeyeceğini belirtti. Emeklilerin de zor durumda olduğunu söyleyen Küçük'ün bu yorumu tartışmaları beraberinde getirdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük’ün TGRT Haber ekranlarında yaptığı son değerlendirme tartışmalara neden oldu. Cem Küçük, DEM Parti seçmen profiline ilişkin sözlerinde özellikle genç kuşağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı tutumuna dikkat çekti.

Küçük, “DEM Parti kitlesinde Erdoğan'a oy vermeyecek çok ciddi bir seçmen grubu var. DEM Parti'de genç seçmende 30 yaş üstü tamam… Ama 30 yaş altında Erdoğan'a oy vermeyecek çok ciddi bir seçmen grubu var. Genç DEM'lilerde ya da Kürt olmayan DEM'li kardeşlerimizde Erdoğan'a bakış diğerlerine bakıştan daha olumsuz. 30-40 yaş üstü ‘Terörsüz Türkiye’den dolayı olumlu bakıp oy verebilir…” dedi.

“ERDOĞAN KARŞITLIĞI” VURGUSU

Küçük'ün DEM Parti'ye ilişkin yaptığı açıklamada, “Genç Kürtler hakkında da bir tespit yapayım. Kadıköy’de, Beyoğlu’nda, Beşiktaş’ta görüyorum. Kürt Alevi kardeşlerimiz var. Bunların çoğu DEM seçmeni. İnancı yok demiyorum ama bildiğimiz anlamda dindarlık, muhafazakârlıkla öyle bir bağları yok. Bu grup Erdoğan karşıtlığı üzerinden besleniyor. Hepsini birleştiren şey Erdoğan karşıtlığı” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK: EMEKLİNİN DURUMU ÇOK KÖTÜ

Küçük, iktidarın en güçlü olduğu alanın bile zayıfladığını vurgulayarak emeklilerin durumuna da dikkat çekti. Küçük, “Erdoğan hep bu 51-52’yi korudu, çok kuvvetliydi. Yerel seçim 2024 hariç. Orada emeklinin durumu çok kötü. Eskiden şikayet yoktu ama artık çok büyük şikayetler var. Oralara bir şekilde el atılması lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Siyaset
Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sessizliğini boz çağrısı! Adalet Yürüyüşü'nü hatırlattı
Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sessizliğini boz çağrısı!
İşte tek cümle ile Akbelen gerçeği! "Kalan ağaçlar jandarma gölgede dursun diye kesilmedi"
"Kalan ağaçlar jandarma gölgede dursun diye kesilmedi"