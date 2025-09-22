Büyükçekmece Belediyesi davasında 1 tahliye

Büyükçekmece Belediyesi davasında 1 tahliye
Yayınlanma:
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan 23 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Kayasel'in cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Büyükçekmece'de inşaat faaliyetleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bir kısmı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, 23 kişi yargılanıyor. 8 kişi hakkında 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında ise aynı suçlardan 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma sonrasında Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma salonunda bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulunurken, bazı tutuklu sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Serkan Kayasel'in cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesine karar verdi. Duruşmanın eksik hususların giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

