Bursa'da halk iradesi yok sayılmıştı: AKP'nin hedefinde o belediyeler mi var?

Son yerel seçimlerde birinci parti konumuna gelen CHP'ye yönelik operasyonlar sürerken, tutuklanan belediye başkanlarının yerine getirilen isimlerle birçok belediye yönetimi el değiştirdi.

MEVCUT DENGEYE GÖRE İKİ SENARYO

Tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının yerine, belediye meclislerinde çoğunluk hangi partideyse o partinin bir üyesi başkan olarak seçiliyor. Eğer mecliste CHP çoğunluktaysa, istifalar yoluyla denge değiştirilip AKP'li bir üyenin başkanlığa getirilmesi sağlanıyor. Bu yöntemle AKP, sandıkta kaybettiği başkanlıkları geri kazanıyor.

KRİTİK İLLERDE TEK OY FARKI

Sözcü'nün iddiasına göre şu anda, CHP'li belediye meclis üyeleri ile AKP-MHP'li üyeler arasındaki dengenin çok az olduğu belediyeler de hedefte. Kilis'te 16 CHP'li, 15 AKP-MHP'li meclis üyesi bulunuyor. Sadece bir oy farkı olan bu iller kritik eşikte.

AMASYA VE KÜTAHYA'DA DURUM

Amasya'da 17 CHP, 9 AKP ve 5 MHP'li üye var. İktidar, üç üyeyi transfer etmesi halinde meclis çoğunluğunu sağlayabilir. Kütahya'da ise AKP 16, MHP 10, CHP 11 üyeyle temsil ediliyor. Cumhur İttifakı'nın toplam 26 üyesi bulunuyor.

DİĞER KRİTİK İLLER

Meclis üyesi transferlerinin gündeme gelmesi durumunda Burdur, Giresun, Sinop, Kırıkkale ve Kırşehir de meclis çoğunluğu açısından kritik iller arasında gösteriliyor. Bu illerde çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmesi mümkün görülüyor. Son olarak Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından AKP'li Şahin Biba başkanvekili olmuştu.