Bursa'da halk iradesi yok sayılmıştı: AKP'nin hedefinde o belediyeler mi var?

Tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının yerine, belediye meclislerinde çoğunluk sağlanabiliyorsa doğrudan AKP'li bir üye, değilse transferlerle denge değiştirilerek yine AKP'li bir üye başkan yapılıyor. Kritik iller arasında Kilis, Amasya, Kütahya, Burdur, Giresun, Sinop, Kırıkkale ve Kırşehir bulunuyor.

Son yerel seçimlerde birinci parti konumuna gelen CHP'ye yönelik operasyonlar sürerken, tutuklanan belediye başkanlarının yerine getirilen isimlerle birçok belediye yönetimi el değiştirdi.

MEVCUT DENGEYE GÖRE İKİ SENARYO

Tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının yerine, belediye meclislerinde çoğunluk hangi partideyse o partinin bir üyesi başkan olarak seçiliyor. Eğer mecliste CHP çoğunluktaysa, istifalar yoluyla denge değiştirilip AKP'li bir üyenin başkanlığa getirilmesi sağlanıyor. Bu yöntemle AKP, sandıkta kaybettiği başkanlıkları geri kazanıyor.

KRİTİK İLLERDE TEK OY FARKI

Sözcü'nün iddiasına göre şu anda, CHP'li belediye meclis üyeleri ile AKP-MHP'li üyeler arasındaki dengenin çok az olduğu belediyeler de hedefte. Kilis'te 16 CHP'li, 15 AKP-MHP'li meclis üyesi bulunuyor. Sadece bir oy farkı olan bu iller kritik eşikte.

Bursa'da Bozbey nöbeti! Yurttaşlar belediye binası önünde toplandıBursa'da Bozbey nöbeti! Yurttaşlar belediye binası önünde toplandı

AMASYA VE KÜTAHYA'DA DURUM

Amasya'da 17 CHP, 9 AKP ve 5 MHP'li üye var. İktidar, üç üyeyi transfer etmesi halinde meclis çoğunluğunu sağlayabilir. Kütahya'da ise AKP 16, MHP 10, CHP 11 üyeyle temsil ediliyor. Cumhur İttifakı'nın toplam 26 üyesi bulunuyor.

Son dakika | Bursalıların iradesi yok sayıldı! Belediye AKP'ye geçtiSon dakika | Bursalıların iradesi yok sayıldı! Belediye AKP'ye geçti

DİĞER KRİTİK İLLER

Meclis üyesi transferlerinin gündeme gelmesi durumunda Burdur, Giresun, Sinop, Kırıkkale ve Kırşehir de meclis çoğunluğu açısından kritik iller arasında gösteriliyor. Bu illerde çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmesi mümkün görülüyor. Son olarak Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından AKP'li Şahin Biba başkanvekili olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Siyaset
AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!
AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!
Son Dakika | Hakan Fidan'dan Suriye uyarısı
Son Dakika | Hakan Fidan'dan Suriye uyarısı
Ümit Erkol'un tutuklanmasına 81 il başkanlığından ortak açıklama!
Ümit Erkol'un tutuklanmasına 81 il başkanlığından ortak açıklama!