BTP Melih Gökçek dönemini işaret etti: '97 dosya var gözaltı yok'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Melik Gökçek dönemindeki usulsüz uygulamalarını sıralamasının ardından açıklamalarda bulunan Önder, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 13 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"97 DOSYA VAR GÖZALTI YOK"

Önder, “Elbette usulsüzlükleri yargı soruşturacak, gereken operasyonları yapacak. Ama asıl temel sorun şu: Ankara’da yaşayan herkes çok iyi biliyor ki; 2019 öncesi dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ve belediyeyi yönetenlerde ciddi problemler var, ciddi iddialar var. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendisi bizzat 97 dosyayı yargıya taşıdığını, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçu ile 97 dosyayı bizzat savcılığa teslim ettiğini söylüyor. Ama o 97 dosya ile ilgili ne bir gözaltı haberi ne bir tutuklama haberi ne de herhangi bir şey yapıldığına ilişkin bir bilgi var" ifadelerini kullandı.