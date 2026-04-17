Bolu Belediyesi soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Bolu’da yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde arama yaptı. Operasyonun ardından oda başkanı Mustafa Altundal ile birlikte iki çalışan gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi'ne gece yarısı operasyonu! Başkan yardımcısı ve meclis üyesi gözaltında

Belediyeye yönelik yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtilen olayda, gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “rüşvet” iddiasıyla sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, hem kooperatif hem de oda başkanlığı görevini yürüten Mustafa Altundal ile çalışanlardan Mesut Kalafat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon sırasında şüphelilerin ev ve araçlarıyla birlikte kooperatif ve oda binasında da arama yapıldığı, bazı belge ve evraklara el konulduğu öğrenildi. (AA)