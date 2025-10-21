Bir ayda iki kez CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik duyurdu! "Bu zülmün bedelini..."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Halk TV’de Remziye Demirkol'un Haber Masası programında, CHP’li belediyelere yönelik iddianameleri ve kayyum tartışmalarını değerlendirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin “algı operasyonunun ürünü” olarak değerlendirdi. Çelik, “Hem genel merkezde hem İstanbul’da hukuk komisyonumuz iddianameyi çok titizlikle inceliyor. İçinde somut bir delil yok” dedi.

Çelik, iddianamede yer alan ifadelerin, cezaevindekilere özgürlük vaat edilerek alındığını öne sürdü:

“Bir iftira at, kurtul düzeni kuruldu... Kimi özgürlüğüyle, kimi çocuklarıyla, kimi ailesiyle, kimi mal varlığıyla tehdit edilerek bir iftirame yazdırdılar. İşte bu iddianamenin özeti budur.”

Şimdi biz bu 415 yıllık, 300 yıllık, 1000 yıllık iddianameleri nereden biliyoruz? İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu. Hatırlarsanız 300 yılla yargılanmıştı. Ve tutuksuz yargılanmıştı. Evet. Tutuksuz yargılanmıştı. Ne oldu sonra?

Beraat etti değil mi? Ergenekon Balyoz iddianamelerini hatırlayalım. İnsanları 1000 yılla yargıladılar, müebbet hapis cezalarıyla yargıladılar. Hepsinin yalan olduğu, iftira olduğu, kumpas olduğu ortaya çıktı. Şimdi ben buradan sormak istiyorum.

İnsanlar Ahmet Özer bir yıldır. Rıza Akpolat 10 aydır. Arkadaşlarımız 5 aydır, 6 aydır cezaevindeler. Zulüm çekiyorlar. Sürgünler yaşanıyor. Birini alıyor götürüyor Mehmet Murat Çalık İzmir'e. İBB bürokratları Kuyu tipi cezaevlerinde.

Peki bu iddianameler, bu iftiralar, bu yaralanmalar, bu karalamalar avukatlarımız çalışıyor. Çökertildiğinde ve insanların suçsuz olduğu anlaşıldığında ne olacak?

Bu kadar zulmün bedelini kim ödeyecek? İşte o yüzden. Nasıl olacak biliyor musunuz? Millet bu bedeli ödetecek. Millet bu bedeli erken seçim sandığında öyle bir ödetecek ki şaşıracaklar. Çok şaşıracaklar

"AKTAŞ ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"



İddianamenin merkezinde yer alan isim olan Aziz İhsan Aktaş’ın serbest olduğunu hatırlatan Çelik, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü isimli bir iddianame var. Onun verdiği ifadelerle belediye başkanlarımız tutuklu, kendisi ise elini kolunu sallayarak dolaşıyor” dedi.

CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olduğunu hatırlatan Çelik, yargılamaların amacının bu başarıyı gölgelemek olduğunu söyledi:

“CHP toplumla bağ kurarsa, hizmet ederse, iktidar elimizden gidecek dediler... Önce finansman baskısı, sonra tutuklamalar geldi.”

Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in önce terör suçlamasıyla, ardından mali suçlarla tutuklandığını hatırlattı:

“Ahmet Özer döneminde hiçbir ödeme yapılmamış. Ödemeleri kayyum yapmış. Ahmet Özer bir yıldır haksız, hukuksuz bir biçimde cezaevinde.”

TRT CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Tutuklu yargılamalara da tepki gösteren Çelik, şu taleplerde bulundu:

“İddianamelerin erken yazılmasını istiyoruz. Yargılamalar TRT’den canlı yayınlansın. Hatta meydanlarda yapılsın. Millet gerçekleri görmelidir.

"KAYYUM KONUSUZ KALDI"

İstanbul’daki kongre süreci hakkında da konuşan Çelik, Kayyum Heyeti tartışmalarına son noktayı koydu:

“24 Eylül’deki olağanüstü kongrede yeniden seçildik. Kayyum kararları artık konusuz kaldı. Seçime, demokrasiye, parti içi iradeye saygı duyulmalı.”

"KOLTUK DİLENME"

Çelik, Kayyum Gürsel Tekin’le bir iletişimi olmadığını, süreci mahkemeye taşıdıklarını belirtti: “Ne bir telefon görüşmesi yaptık, ne bir isim telaffuz ettik. Madem yönetici olmak istiyorsunuz, koltuk dilenmeyin, gelin örgütün karşısına çıkın”

24 Ekim’deki mutlak butlan davası için de “konusuz kaldı” diyen Çelik, tüm kurultay delegelerinin seçildiğini vurguladı: “Kurultay MYK’dan da üsttedir. Bugün itibarıyla bütün tartışmalar konusuz kalmıştır.”

Belediyelerin baskılara rağmen çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Çelik, “Belediyelerimiz tarih yazıyor. Halk ‘bu kadar baskıya rağmen helal olsun’ diyor. Sandılar ki korkarız, geri adım atarız. Bir milim geri adım atmıyoruz. Bu, Türkiye’nin ikinci kurtuluş mücadelesidir” ifadelerini kullandı.