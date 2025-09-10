Beykoz'da CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Uğur Gökdemir bakın kim çıktı

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken CHP'den 2 Meclis üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

Gürzel'in AKP'ye geçeceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Murat Uzun ve Uğur Gökdemir CHP'den istifa etti.

"OYUNU SATMAKLA SUÇLANIYOR"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Gökdemir'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saymaz'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediye Meclisi’nin iki CHP’li üyesi bu sabah partilerinden istifa etti. İstifa edenlerden Uğur Gökdemir, geçen hafta kabul edilen CHP İstanbul İl Kongresi davasının 10 sanığından biri. İddianamede Gökdemir, 100 bin TL karşılığında oyunu satmakla suçlanıyor" ifadeleri yer aldı.