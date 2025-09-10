Beykoz'da CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Uğur Gökdemir bakın kim çıktı

Beykoz'da CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Uğur Gökdemir bakın kim çıktı
Yayınlanma:
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin ardından 2 Meclis üyesi daha partiden istifa etti. CHP'den istifa eden Uğur Gökdemir'in CHP İstanbul İl Kongresi davasında yargılandığı ve oyunu satmakla suçlandığı belirtildi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken CHP'den 2 Meclis üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

Gürzel'in AKP'ye geçeceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Murat Uzun ve Uğur Gökdemir CHP'den istifa etti.

"OYUNU SATMAKLA SUÇLANIYOR"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Gökdemir'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saymaz'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediye Meclisi’nin iki CHP’li üyesi bu sabah partilerinden istifa etti. İstifa edenlerden Uğur Gökdemir, geçen hafta kabul edilen CHP İstanbul İl Kongresi davasının 10 sanığından biri. İddianamede Gökdemir, 100 bin TL karşılığında oyunu satmakla suçlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Siyaset
Başarır Erdoğan'a 28 yıl önce sorduğu soruyu açıkladı
Başarır Erdoğan'a 28 yıl önce sorduğu soruyu açıkladı
Başarır TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi! "Milli iradesi ayaklar altında çık konuş"
"Milli iradesi ayaklar altında çık konuş"