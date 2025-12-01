Belediye meclisi karıştı: MHP'li üye CHP'li ismin üzerine yürüdü

Pendik Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı 1. Birleşim 1. Oturumu'nda, CHP'li İbrahim Yarar ile MHP'li Hakan Çeçen arasındaki gerginlik kameralara yansıdı.

Çeçen'in konuşmasında iktidarı hedef alan sözlerinden rahatsız olan Çeçen, yerinden kalkarak CHP'li üyenin üzerine yürüdü. Geginlik nedeniyle oturuma ara verildi.

PENDİK BELEDİYE MECLİSİ'NDE GERGİNLİK

AKP'li Pendik Belediyesi'nde Aralık ayının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Oturumda söz alan CHP'li Üye İbrahim Yarar, konuşmasının bir kısmında "Bunlara çanak tutan iktidar ortaklarına sesleniyorum. İktidar ortaklarının siyasal çizgisi, milletin bekası değil iktidarın bekasını koruma refleksine dönüşmüştür. Ülke yanarken, gençler işsizken, emekçi geçinemiyorken, ülkeyi yönetirken doğan siyasi ve ekonomik konfor alanıdır. Sözde milliyetçilik adına sürdürdükleri bu siyaset, ne milletin derdine deva olmakta ne de ülkenin gerçek sorunlarına çözüm üretmektedir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Yarar - CHP Pendik Belediye Meclis Üyesi

MHP'Lİ İSİM CHP'Lİ ÜYENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

CHP'li meclis üyesinin sözlerine sinirlenen MHP Grup Başkan Vekili Hakan Çeçen, "Çanak tutmak ne demek? Kim çanak tutuyor? Senin MHP ile ne sorunun var?" şeklinde tepki gösterdi.

Oturduğu yerden ayağa kalkan Hakan Çeçen’i CHP’li ve AKP’li belediye meclis üyeleri zorlukla tutabildi.

OTURUM YARIDA KESİLDİ

Olayın ardından Meclis 1. Başkan Vekili Av. Nuri Tüzek, meclis oturumuna ara verdi ve canlı yayın kesildi.