BBP'de o isme üst düzey görevlendirme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emir Faruk Uzunpınar, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, BBP’li Uzunpınar’ın, Genel Başkan Mustafa Destici tarafından Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.

ALPEREN OCAKLARI İL BAŞKANLIĞI GÖREVİ YAPMIŞTI

İstanbul’da uzun süre Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yürüttüğü vurgulanan Uzunpınar, konuya ilişkin yaptığı açıklama yaptı. Uzunpınar'ın açıklamasında, “Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin tensipleriyle mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı gibi önemli ve sorumluluğu yüksek bir göreve layık görüldüm. Bu görev için bana sonsuz güvenen başta Genel Başkanımıza, ayrıca güven ve destekleriyle her daim yanımızda olan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Yaşar Sayan’a şükranlarımı sunuyorum. Büyük Birlik Partisi’nin amaçlarına hizmet yolunda, sorumluluk bilinciyle, azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.