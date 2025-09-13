Başkan AKP'ye geçti halk belediye önünde eylem yaptı!

Konya’da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, dün AKP’ye katıldı. Ustaoğlu'nun rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Ustaoğlu'nun bu kararıyla birlikte 30 yıl sonra CHP’ye geçen Seydişehir Belediyesi tekrar AKP’ye geçmiş oldu.

Öte yandan Seydişehir Belediyesi’nde birçok usulsüz iddiasıyla müfettişlerin denetimlerine devam ettiği ve Ustaoğlu’nun kendisini güvenceye almak için AKP’ye geçtiği de iddia edilmişti.

Belediyeye ait ortaya çıkan denetim raporunda da Ustaoğlu’nun kişisel harcamalarını belediye kasasından ödediği de belirlenmişti.

HALK BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Sözcü'de yer alan habere göre CHP Seydişehir ilçe örgütü öncülüğünde Belediye binası önünde toplanan Seydişehir halkı, CHP’den AKP’ye geçen Ustaoğlu’na tepki gösterdi.

Kalabalık, “Ustaoğlu istifa” , “Oylarımızı geri ver”, “Oylarımız haram olsun” şeklinde sloganlar attı.

Belediye önünde açıklama yapan CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun CHP'den ayrılıp iktidar partisine geçmesini eleştirdi. Ustaoğlu, "Sizlerin alın teriyle, mücadelesiyle 30 yıldan sonra kazanılmış bir belediye, bir şahsın, küçük hesapları, kaprisleri, egosu ve menfaatlerini her şeyin önüne alan yaklaşımı ile gasp edilmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde mücadeleye devam edeceğiz. Seydişehir halkının iradesini kimseye çaldırtmayacağız" dedi.

“HALKIN İÇİNE NASIL ÇIKACAKSIN?”

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun AKP’ye geçişinin ahlaki ve etik olmadığını söyledi. Bektaş, “Halkın içerisine nasıl çıkacaksın?” ifadelerini kullandı.