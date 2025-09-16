Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sessizliğini boz çağrısı! Adalet Yürüyüşü'nü hatırlattı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenlendi. Başarır, CHP'nin Sarıyer'deki binasına biber gazlı polis müdahalesine ve mutlak butlan iddialarına sessiz kalan eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Başarır, CHP'nin delegelerinin hemen hemen hepsinin olağanüstü Kurultay için imza verdiğini hatırlatıp şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri iradesini ortaya koymuştur. Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir.

Genel Başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç kadrolar, başarılı kadrolar Türkiye'de girdiği ilk seçimde 1. parti olmuştur"

"SUSMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Başarır, CHP'nin tüm genel başkanlarının konuşması gerektiğini ifade etti. "Susmak iyi bir şey değil" diyen Başarır, şunları dile getirdi:

"O yüzden bizim önceki genel başkanlarımız, önceki yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak isteğimiz artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu partiyi kayyumların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin, partisinin üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri susmak iyi bir şey değil."

Başarır, Kılıçdaroğlu'nu 13 sene boyunca desteklediklerini belirtip Adalet Yürüyüşü'nü de hatırlattı.

Başarır, Kılıçdaroğlu'na sessizliğini bozması için şu çağrıda bulundu:

"Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe baş kaldırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir. Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin gibi, tıpkı Murat Karayalçın gibi, tıpkı Önder Sav gibi yöneticiler gibi arkasında olup artık davaların bittiğini önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum"

Başarır, Katar dönüşü uçaktakilere konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik hukuki süreçler ile alakası olmadığı iddiasına da şöyle yanıt verdi: