Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sessizliğini boz çağrısı! Adalet Yürüyüşü'nü hatırlattı

Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması için çağrıda bulundu. Başarır, "Susmak iyi bir şey değil. Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe baş kaldırdık. Sayın Kılıçdaroğlu da davaların bittiğini önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenlendi. Başarır, CHP'nin Sarıyer'deki binasına biber gazlı polis müdahalesine ve mutlak butlan iddialarına sessiz kalan eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Başarır, CHP'nin delegelerinin hemen hemen hepsinin olağanüstü Kurultay için imza verdiğini hatırlatıp şunları ifade etti:

  • "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri iradesini ortaya koymuştur. Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir.
  • Genel Başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç kadrolar, başarılı kadrolar Türkiye'de girdiği ilk seçimde 1. parti olmuştur"

"SUSMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Başarır, CHP'nin tüm genel başkanlarının konuşması gerektiğini ifade etti. "Susmak iyi bir şey değil" diyen Başarır, şunları dile getirdi:

  • "O yüzden bizim önceki genel başkanlarımız, önceki yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak isteğimiz artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu partiyi kayyumların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin, partisinin üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri susmak iyi bir şey değil."

Başarır, Kılıçdaroğlu'nu 13 sene boyunca desteklediklerini belirtip Adalet Yürüyüşü'nü de hatırlattı.

Başarır, Kılıçdaroğlu'na sessizliğini bozması için şu çağrıda bulundu:

  • "Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe baş kaldırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir. Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin gibi, tıpkı Murat Karayalçın gibi, tıpkı Önder Sav gibi yöneticiler gibi arkasında olup artık davaların bittiğini önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum"

Son dakika | Erdoğan CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştuSon dakika | Erdoğan CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu

Başarır, Katar dönüşü uçaktakilere konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik hukuki süreçler ile alakası olmadığı iddiasına da şöyle yanıt verdi:

  • "Cumhurbaşkanı uçakta da sorulara cevap vermiş. Partimizin geleceği, partimizin kurultayı ile ilgili artık uçaktan in. Ayakların yere bassın. Türkiye gerçeklerini gör. Türkiye gerçeklerini konuşalım. Türkiye gerçeklerini tartışalım ama bunu yapmıyorsun. Türkiye'de yapılacak tek bir şey var. Erken seçimdir ya da öne alınmış seçimdir. Ama sonuçta Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir. Kendine güveniyorsan eğer bir parça bu topluma güveniyorsan önündeki anketleri biliyorum. Anketleri görüyorsan çık halelerde gücünü gösterme. Gücünü sandıkta, sokakta göster. Hodri meydan. Haydi bakalım. Çıkalım. Kim namuslu? Kim namussuz? Kim doğru? Kim yanlış? Bu halk karar versin"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

