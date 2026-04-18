Barzani oğlunu Erdoğan ile tanıştırdı! "Maşallah" diyerek yanaklarını sıktı

Antalya Diplomasi Forumu’nda Neçirvan Barzani, oğlu İdris Barzani’yi Erdoğan’a tanıttı. Erdoğan’ın genç Barzani’nin iki yanağını tutarak ‘maşallah’ anlamında sevgi göstermesi, forumun en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026’nın Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde yapılan açılışına katıldı. Anadolu Ajansının “Global İletişim Ortağı” olduğu programa çok sayıda yabancı devlet ve hükûmet yetkilisi de iştirak etti.

BARZANİ OĞLUNU ERDOĞAN'A TANITTI

Forum kapsamında Erdoğan ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin görüşmesi de dikkat çekti. Görüşme sırasında Barzani, oğlu İdris İdris Neçirvan Barzani’yi Erdoğan’a tanıttı. Erdoğan’ın genç Barzani’ye gösterdiği yakın ilgi kameralara yansıdı.

Rudaw'ın paylaştığı görüntülere göre;Erdoğan, İdris Barzani’nin iki yanağını tutarak maşallah anlamında sevgi gösterisinde bulundu.

BİRÇOK LİDER KATILDI

Açılışta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sırbistan Başbakanı Duro Macut, Pakistan Başbakanı Şerif, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Siyaset
Seçim öncesi temeli kazılan hastaneden vazgeçildi! Milyonlarca lira harcandı şimdi atık dökülüyor!
Seçim öncesi temeli kazılan hastaneden vazgeçildi! Milyonlarca lira harcandı şimdi atık dökülüyor!
Ataşehir operasyonuna CHP'den ilk tepki
Ataşehir operasyonuna CHP'den ilk tepki