Barzani oğlunu Erdoğan ile tanıştırdı! "Maşallah" diyerek yanaklarını sıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026’nın Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde yapılan açılışına katıldı. Anadolu Ajansının “Global İletişim Ortağı” olduğu programa çok sayıda yabancı devlet ve hükûmet yetkilisi de iştirak etti.

BARZANİ OĞLUNU ERDOĞAN'A TANITTI

Forum kapsamında Erdoğan ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin görüşmesi de dikkat çekti. Görüşme sırasında Barzani, oğlu İdris İdris Neçirvan Barzani’yi Erdoğan’a tanıttı. Erdoğan’ın genç Barzani’ye gösterdiği yakın ilgi kameralara yansıdı.

Rudaw'ın paylaştığı görüntülere göre;Erdoğan, İdris Barzani’nin iki yanağını tutarak maşallah anlamında sevgi gösterisinde bulundu.

BİRÇOK LİDER KATILDI

Açılışta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sırbistan Başbakanı Duro Macut, Pakistan Başbakanı Şerif, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de yer aldı.