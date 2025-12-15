Bakan Yerlikaya: 624 organize suç örgütünü çökerttik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin "10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu. 30 terör eylemi engellendi. Terör suçlarından hapis araması olan 439 şahıs yakalandı." dedi.

Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP'ye başsağlığı dileyerek başladı.

"Türkiye Yüzyılı"nı "huzurun yüzyılı" yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, bu kararlılıkla 688 bin personelle tüm suçlarla ve suçlularla mücadeleyi kesintisiz, tavizsiz ve amansız bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

"308 MAĞARA VE SIĞINAĞI İMHA ETTİK"

Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" sürecinin huzur, kalkınma ve kardeşliği büyütme projesi olduğunu dile getirerek, "Bakanlık olarak bir yandan Terörsüz Türkiye'nin inşasına omuz verirken diğer yandan da sahada otoriteyi, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde ayakta tutuyoruz." diye konuştu.

Bu çerçevede kırsalda arama-tarama faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2025 yılı içinde terörle mücadele kapsamında 308 mağara ve sığınağı imha ettik. İnsansız hava aracı (İHA) ve insanlı keşif uçaklarımız (İKU) 44 bin 157 saat uçuş gerçekleştirdi. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu. 30 terör eylemi engellendi. Terör suçlarından hapis araması olan 439 şahıs yakalandı. Kırmızı bültenle aranan 7 şahsın ülkemize iadesi sağlandı. Terör suçlarından aranmakta olan 71 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Terörle mücadele kapsamında 1602'si din istismarcısı FETÖ ve 746'sı yine din istismarcısı DEAŞ olmak üzere, diğer terör örgütlerini de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 578 şahıs tutuklandı."

Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelede "Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli"ni devreye aldıklarını belirterek, bu model sayesinde güçlü istatistiki veri ve analizlerle güvenlik performansını somut hedefler ve ölçülebilir göstergelerle izlediklerini anlattı.

Suçla mücadelede sonuç odaklı çalıştıklarını ve sürekli iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Yerlikaya, her il için ayrı risk haritası çıkarıp illere özgü güvenlik stratejileri geliştirdiklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, dinamik güvenlik sürecinin bugün artık teknoloji, insan gücü ve toplumsal bilinçle iç içe ilerlediğine işaret etti.

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan yaka kamerasıyla müdahalelerin tüm aşamalarının kayıt altına alındığını, böylece hem vatandaşın hem de personelin haklarının korunduğunu dile getiren Yerlikaya, "Göreve geldiğimizde 14 bin olan yaka kamerası sayısı son 2,5 yıldaki yeni alımlarla 104 bine yükseldi. 2026'da planlanan 60 bin yeni alımla toplam sayı 164 bine ulaşacaktır." bilgilerini paylaştı.

"ARTIK DAHA GÖRÜNÜRÜZ, DAHA CAYDIRICIYIZ"

Bakan Yerlikaya, göreve gelmesinden sonra 29 bin 637'si hizmet aracı, 2 bin 64'ü motosiklet, 332'si zırhlı araç, 52'si hava aracı, 185'i yüzer araç olmak üzere araç sayısını 32 bin 270 artırarak filolarını güçlendirdiklerini belirterek, "Böylece asayiş ve trafik hizmetlerimizdeki ekip ve devriye sayılarımızı yaklaşık yüzde 30 artırdık. Artık daha görünürüz, daha caydırıcıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ülke genelinde kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 49 bin 405, malvarlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 42 bin 315 azalttıklarını anlatan Yerlikaya, "Yani sadece 11 ayda 91 bin 723 daha az olay meydana geldi. Son 2,5 yılda kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını 250 bin 771 azalttık." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, aydınlatma oranını, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,1'e, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 92,1'e yükselttiklerini belirtti.

Yerlikaya, asayişte, mahkemelerce haklarında "hapis yakalaması" olanların sokaktan temizlenmesinin üzerinde önemle durduklarını vurgulayarak, "Bu yılın 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik." diye konuştu.

"DİĞERLERİNİ NASIL YAKALADIYSAK, ONLARI DA ALLAH'IN İZNİYLE YAKALAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil, insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyet değerlerine vurulmuş bir darbe olarak gördüklerini vurguladı.

Geçen yılın 11 ayında 327 kadın cinayeti işlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Bu yılın 11 ayında ise maalesef 247 kadın cinayeti işlendi. Geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 24,5 azaldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir mazeret, tereddüt, istisna olamaz. Her kadın kendini güvende hissedene, her tehdit ortadan kalkana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

Son 2,5 yıldır organize suçlarla mücadelede yeni bir dönemin kapılarını araladıklarına işaret eden Yerlikaya, uyguladıkları güçlü ve sürekli operasyonel yöntem sayesinde organize suç örgütlerinin elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını, saha hakimiyetlerini tasfiye ettiklerini ve etmeyi de sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, buna yönelik verileri paylaşarak, "Bu kararlılıkla, bu yılın 11 ayında 407'si Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), 120'si narkotik ve 97'si siber olmak üzere 624 organize suç örgütünü çökerttik. 7 bin 816 şahıs tutuklandı." şeklinde konuştu.

Sosyal medyada adları sürekli yer alan 11 farklı suç örgütü olduğunu aktaran Yerlikaya, "Yaptığımız ulusal ve uluslararası operasyonlarla bu 11 çetenin 8 elebaşını bu dönemde yakaladık. 7'si yurt dışında, 1'i yurt içinde hapiste. 3 elebaşı yurt dışında firari. Bunlar hakkında da kırmızı bülten çıkardık. Biliniz ki diğerlerini nasıl yakaladıysak, onları da Allah'ın izniyle yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bu 11 örgütün elebaşları dışında toplam 1626 üyesinin yurt içinde, 65 üyesinin ise yurt dışında cezaevinde olduğunun bilgisini verdi.

Türkiye'nin bu dönemde Interpol, Europol ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biri olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Bu yılın 11 aylık döneminde ülkemizde kırmızı bültenle aranan 492 yabancı şahsı yakaladık. Yine aynı dönemde kırmızı bültenle aradığımız 345 şahsın ülkemize iadesini sağladık." diye konuştu.

"BİZ, UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK"

Bakan Yerlikaya, terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına ve çevrim içi çocuk istismarlarına karşı operasyonları sürdürdüklerini belirterek, 2025 yılının 11 ayında 195 bin hesap veya şahsın tespit edildiğinin, 31 bin 318 yasa dışı bahis sitesi, 46 bin 656 web sayfası ve 37 bin sosyal medya hesabının erişime engellendiğini, 6 bin 711 şahsın tutuklandığını kaydetti.

Yerlikaya, Türkiye'nin siber suçlarda aydınlatma oranının yüzde 86 olduğunu, bu oranın birçok Avrupa ülkesinden yüksek olduğunu vurguladı.

"Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Biz, uyuşturucuya savaş açtık." diyen Yerlikaya, bu savaşı, sadece Türkiye adına değil, insanlık adına da sürdürdüklerini söyledi.

Yerlikaya, bu yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 bin 346 şahsın tutuklandığını, son 2,5 yılda tutuklananların sayısının 96 bin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İllerimizde eş zamanlı düzenlediğimiz Narkokapan operasyonlarıyla sokaklarımızı torbacılardan temizliyoruz. Bu operasyonlarımızdaki tutuklama oranımız yüzde 96. Ayrıca bu yılın 11 ayında 120, son 2,5 yılda 349 narkotik organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yıl narkotik suçlarından hapis cezalı aranan 31 bin 390 şahsı yakaladık. Kırmızı bültenle narkotik suçlardan aranan 51 yabancı şahsı ülkemizde yakaladık. Kırmızı bülten ile narkotik suçlarından aramakta olduğumuz 64 şahsın ülkemize iadesini sağladık. Bu yıl düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda, 47 ton uyuşturucu madde, 130 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Avrupa Uyuşturucu Ajansının 2025 raporuna göre, madde bağlantılı ölümler açısından veri paylaşan 21 ülke içinde Türkiye 18. sırada, yani en düşük orana sahip 4 ülkeden biriyiz. Uyuşturucu nedeniyle tek bir canımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yok."

"8 ARALIK 2024'TEN BU YANA 590 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Düzensiz göçe karşı verdikleri kararlı mücadeleyle Türkiye'nin düzensiz göçe hedef ve transit göç rotası olmaktan çıktığını belirten Yerlikaya, bu yıl 4 bin 88, son 2,5 yılda ise 11 bin 928 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını dile getirdi.

Bu yıl 105 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini anlatan Yerlikaya, vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 374 bin yabancının da kendiliğinden ülkelerine gittiğini ifade etti.

Suriyelilerin gönüllü ülkelerine dönüşlerine değinen Yerlikaya, "8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Yerlikaya, deprem sonrasında başlatılan konut seferberliğine dikkati çekti. Yerlikaya, "27 Aralık tarihinde inşallah Hatay'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 453 bininci anahtarı teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) çalışmalarına dair bilgi veren Yerlikaya, "İsrail'in düzenlediği soykırıma karşı da AFAD, 14 uçak ve 18 İyilik Gemisi ile 103 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmıştır. AFAD kara gün dostudur. Bu yılın 11 ayında, ülkemiz genelinde 28 bin 925 afet ve acil durum meydana geldi. Nerede bir afet varsa, hayatı normalleştirmek için AFAD oradaydı." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belirledikleri "100 bin arama kurtarma personeli" hedefine ulaşıldığına dikkati çekerek, bazı bakanlıklar ve STK'lerle arama kurtarma personeli sayısının 147 bin 895'e ulaştığını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin de Yerlikaya, bu yılın 11 ayında 3 milyon 235 bin pasaport, 7 milyon 921 bin yeni kimlik kartı, 5 milyon 602 bin yeni tip sürücü belgesi verildiğini kaydetti.

Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 11 ayda 88 milyon çağrı aldığını, bu çağrılara reaksiyon süresinin 2,86 saniye olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakanlığının 2026 yılı bütçesine işaret eden Yerlikaya, "Biz bu bütçeyi tek bir kuruşunu israf etmeden, tek bir anını boşa harcamadan, 81 il ve 922 ilçemizde, kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda milletimizin huzuru ve güvenliği için kullanacağız." diye konuştu.