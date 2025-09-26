Bakan Nuri Ersoy'a en yakın isim Kartalkaya Davası'nda yargılanacak

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta büyük bir facia yaşandı. Grand Kartal Otel'de 38'i çocuk 76 kişi yanarak öldü. Yangın saatlerce sürdü.

Kartalkaya'da ölenler, ölmeden önce yakınlarına son anlarını ses kayıtlarında anlattılar.

Facianın ardından otelin denetimi, facianın sorumluluğu ve asıl failler tartışma konusu oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, faciada sorumluluğu olduğu iddia edilen isimlerin yargılanmasına izin vermedi. Ayrıca CHP, faciadan direkt Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da sorumlu olduğunu söyledi.

Danıştay Birinci Dairesi, haklarında soruşturma izni verilmeyen 12 kişi için yapılan itirazı inceledi.

Diğer insanları kurtarırken ölen Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay da itiraz edenler arasındaydı.

Oğlunu kaybeden Danıştay Başkanı öyle bir konuştu ki herkes başını öne eğdi! Kartalkaya facaiasında tarihe geçecek konuşma

BAKAN YARDIMCISINA DOKUNULMADI

Danıştay Birinci Dairesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Stajyer Kontrolör Ezgi Dener ve Stajyer Kontrolör Abdülkadir Eren'in yargılanmasını kabul etmedi. Fakat Danıştay, kalan dokuz kişinin yargılanmasının önünü açtı.

KİM BU NEŞE ÇILDIK?

Yargılanacak isimlerden biri de Neşe Çıldık.

Neşe Çıldık, Kartalkaya Faciası'nın en tartışılan isimleri arasındaydı. Çıldık, Bakan Ersoy'a ait olan turizm şirketi ETS Tur'da uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Bakanın şirketinin müdürü Bakan adına Bakanın şirketine izin yazdı

Neşe Çıldık, bakanlıktan emekli olduktan sonra ETS Tur’da danışmanlık yapmıştı. Ardından Ersoy'un göreve gelmesiyle birlikte bakanlığa geri döndü. Çıldık, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı’na, daha sonra da Genel Müdürlüğe atandı. Çıldık şu anda turizm yatırımları ve otellerin ruhsat süreçlerinden sorumlu birimin başında.

Ersoy’un, ormanlık alana kuracağı söylenen Maxx Royal Bodrum için izin belgesinin altındaki imza Neşe Çıldık'a aitti.

Yani Çıldık, Ersoy adına Ersoy'un oteline izin vermişti.

BİR ETS ÇALIŞANI DAHA...

Levent Kırcan da yargılanmasının önü açılan bir diğer kişi. Kırcan, bakanlık bünyesindeki Kontrolörler Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Yani denetmenleri atayan ve seyahat acentalarını denetleyen kurulun başındaki isim. Kırcan'ın da geçmişte ETS’de görev yaptığı biliniyor.

Turizm Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine göre; belgeli ya da belge talebinde bulunmuş tüm turizm tesislerinin denetiminden, Levent Kırcan’ın da görevli olduğu birim sorumlu.

Bu kapsamda ETS gibi seyahat acentalarının da bakanlık denetiminde olduğu vurgulanıyor. Yani bakanın geçmişte birlikte çalıştığı iki isim, şu anda hem turizm yatırımlarının ruhsatlandırılmasında hem de sektörel denetimlerde yetkili pozisyonda bulunuyor.

Danıştay'ın yargılanmalarına izin verdiği dokuz isim de tam olarak şöyle: