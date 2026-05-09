Bakan Çiftçi'den 'yeni nesil çete' çıkışı: Raconları yok

Bakan Çiftçi'den 'yeni nesil çete' çıkışı: Raconları yok
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026’nın organize suç şebekeleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı olarak belirlendiğini duyurdu. Yılın ilk dört ayında 311 suç örgütüne karşı toplam 796 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, “Yeni nesil suç örgütlerinin herhangi bir ilkesi, ahlak kuralları veya raconları yok” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, 2026’nın organize suç şebekeleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı olarak belirlendiğini duyurdu.

Yılın ilk dört ayında 311 suç örgütüne karşı toplam 796 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi trafik güvenliği, organize suçlarla mücadele ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalara dair veriler paylaştı. Çiftçi, özellikle dijital ortamda faaliyet gösteren suç yapılanmalarına karşı yürütülen operasyonlara dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi makam odasına Abdülhamid tablosu astıİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi makam odasına Abdülhamid tablosu astı

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesine yönelik çalışmaların arttığını belirten Bakan Çiftçi, “Erişimi engellenen yasa dışı bahis siteleri geçen sene 11 bin 869 iken bu sene 31 bine, neredeyse üç katına yükselmiş durumda” bilgisini aktardı.

DİJİTAL ORTAMDA FAALİYET GÖSTEREN SUÇ ÖRGÜTLERİ

Yeni nesil suç örgütlerinin dijital platformlar üzerinden hareket ettiğini söyleyen Çiftçi, bu yapılarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar. Çizgi film karakterlerinin isimlerini kullanan, dövmeli, kısa şortlu ve lüks yaşam düşkünü bu profillerin aile bağları zayıf. Yurt dışına kaçıp eylemlerini oradan yönetmeye çalışıyorlar ama biz onlara nefes aldırmayacağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Siyaset
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 108’incisi Rize’de!
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 108’incisi Rize’de!
AKP'li vekil fuarı gezdiğine kimseye inandırmadı! "Kendini mi kopyaladı?"
AKP'li vekil fuarı gezdiğine kimseye inandırmadı! "Kendini mi kopyaladı?"
Son Dakika | Özgür Özel'e jet Akın Gürlek soruşturması Bakırköy'den!
Son Dakika | Özgür Özel'e jet Akın Gürlek soruşturması Bakırköy'den!