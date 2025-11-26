Bahçeli'nin İmralı sözlerine CHP'li Başarır'dan sert tepki

Komisyonun terör örgütü PKK lideri Öcalan'a ziyaretine gelen eleştirilerine "Silivri'ye nasıl gidiliyorsa İmralı'ya da öyle gidilir" şeklinde yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin ifadelerinden utandığını belirten Başarır, Silivri'deki siyasi tutukluların köy yakmadığını, Türk askerine kurşun sıkmadığını ifade etti.

"SİLİVRİ'DEKİLERİN HİÇ BİRİ İNSAN KATLETMEDİ"

Halk TV'de Kürşad Oğuz'un hazırlayıp sunduğu 'Rota' programına konuk olan Başarır, Bahçeli'ye şöyle tepki gösterdi:

"Silivri'de suçsuz günahsız siyasi tutsaklar var. Haklarında hiçbir somut delil olmamasına rağmen uzun süre tutuklanan, tutuklu kalan insanlar var. Onların hiçbiri bu ülkenin askerine kurşun sıkmadı, bu ülkede bebek öldürmedi, bu ülkede köyü boşaltıp o köydeki insanları katletmedi. Bir sefer herkes haddini bilsin, cümlelerine dikkat etsin. Sen bir yerde terör örgütünün başındaki kişiyi, İmralı'yı Silivri'de yatan insanlarla kıyaslıyorsun. Sen masumiyet karinesini ayaklar altına alıyorsun. Silivri'deki insanlar binlerce kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mı aldı?"

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN BAHÇELİ'YE ÖZÜR ÇAĞRISI

Başarır, söz konusu benzetme için Bahçeli'den özür beklediğini de belirtti.

"Bu nedir yani? Bu nasıl bir benzetmektir? Her şeyden önce insan haklarına, hukuk devletine, masumiyet karinesine her şeye aykırı bir söylemdir" diyen Başarır, "Bir an önce özür dilemeliler ve bu yaklaşımı kesinlikle ve kesinlikle geri çekmeliler. Olmaz efendim. Bunu kimse hak etmiyor. Bu ülkede kimse hak etmiyor. Madem ki bu ziyaretleri çok meraklı, gerçekten Silivri'ye gitsin. Bu insanlarla görüşsün" şeklinde konuştu.