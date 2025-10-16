'Bahçeli İmralı'ya gitsin' tartışmasında Erbakan'dan MHP'ye 'oy oranı' ile yanıt

İmralı Süreci'nde kurulan TBMM komisyonunda terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın görüşlerine yer verilmesi DEM Parti tarafından istendi. DEM Parti, Öcalan'ın 'Başmüzakereci' olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Gerekirse komisyonda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlanmalı" dedi.

Bu çıkışların ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bahçeli'nin İmralı Adası'na gidip görüşmesi gerektiğini söyledi.

Erbakan'ın "Bahçeli İmralı'ya gitsin" sözlerine yanıt geldi: "Akıbeti, siyaset kabristanıdır"

MHP'den bu çıkışa çok sert yanıtlar geldi. YRP ve MHP kurmayları arasında sert atışmalar devam ederken Fatih Erbakan'dan yanıt geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın iadeyi ziyaretinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Erbakan, oy oranı ve üye sayısı ile yanıt verdi.

"İMRALI'YA GİTMEK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİLSE BU TEPKİLERİ NEDEN VERİYORSUNUZ?"

Erbakan şöyle konuştu:

"MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa eğer İmralı 'ya gidip bir görüşme yapmak bu kadar tepki gösterilecek kadar kötü bir şeyse, neden Sayın Bahçeli sürekli olarak İmralı'ya gidilsin, İmralı 'dan görüş alınsın, İmralı 'yla görüşme yapılsın diyor aylardan beri.

'ya gidip bir görüşme yapmak bu kadar tepki gösterilecek kadar kötü bir şeyse, neden Sayın Bahçeli sürekli İmralı'ya gidilsin, 'dan görüş alınsın, 'yla görüşme yapılsın diyor aylardan beri. Kötü bir şey değilse, İmralı 'yla görüşmek gerekliyse, makulse, uygun bir durumsa, öyleyse bu tepkileri neden veriyorsunuz? Çünkü bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli 'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti.

'yla görüşmek gerekliyse, makulse, uygun bir durumsa, öyleyse bu tepkileri neden veriyorsunuz? Çünkü bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın 'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti. Bununla ilgili tabii bu ifadeleri ortaya koymak isterim. Bir de tabii küçük partiler diyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak bugün 652.000 üyeyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden üye olarak daha ileri seviyedeyiz.

"KENDİLERİNDEN DAHA ÇOK OY ALDIK"