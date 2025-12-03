Babacan 'Af' düzenlemesinin genişletilmesini istedi
AKP iktidarının koronavirüs pandemesinde çıkardığı 'af' düzenlemesinin kapsamını genişletti. 11. Yargı Paketi'nde dahil edilen düzenlemede, hükmü kesinleşmemiş tutuklular da dahil edilecek.
Düzenleme ile 90 bin kişinin cezaevinde çıkacağı ifade edildi. Düzenleme ile taciz, tecavüz, gasp ve diğer birçok kişi hapisten çıkacak. Düzenlemede bir tek Anayasal düzene karşı suçlar, casusluk ve terör kapsam dışında bırakıldı.
'Örtülü af' ile tecavüzcüler katiller ve deprem faileri serbest kalacak
Yenil Yol Grubu'nun Grup Toplantısı'nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da düzenlemenin genişletilmesini istedi. Anayasal düzene karşı suçlar dışındaki kalanların da dahil edilmesini istedi. Babacan şunları ifade etti:
"İNFAZDA EŞİTLİĞİ SAĞLAYIN"
"11.yargı paketi bugün Meclisin Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanacak 14.30'da. 31 Temmuz 2023 tarihinde Covid salgını nedeniyle yapılan yasal düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ancak bu yargı paketinde de infazda eşitlik ilkesini tam anlamıyla sağlayacak düzenleme görmedik. Bu kürsüden bir kez daha iktidara sesleniyorum. Eğer hakkıyla bir düzenleme yapmak istiyorsanız, Anayasal düzene karşı kalkışma suçunu şöyle bir kenara koyun ama diğer suçlar arasında ayrım yapmayın. İnfazda eşitliği böyle sağlayın. 11. yargı paketinin komisyon ve genel kurul çalışmaları sırasın da eksik bırakılan hususları tamamlayın ve başından bu yana dile getirdiğiniz cezada adalet, infazda eşitlik ilkelerini teklifin metnine de ruhuna da hakim kılın. Bu yönde atacağınız adımlara arkadaşlarımız destek verecektir. Öte yandan hepimiz iyi biliyoruz ki infaz yasamızın böyle yamalı bohçaya dönmesinden bizler rahatsızız. Günü geldiğinde Meclisin de bu dönem bitmeden yeni bir infaz yasasını yapmak ve bunu tüm paydaşlarla görüşerek Meclisten bir uzlaşı ile geçirmek de adaletin hakkın gereğidir."