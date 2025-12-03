Babacan 'Af' düzenlemesinin genişletilmesini istedi

AKP iktidarının koronavirüs pandemesinde çıkardığı 'af' düzenlemesinin kapsamını genişletti. 11. Yargı Paketi'nde dahil edilen düzenlemede, hükmü kesinleşmemiş tutuklular da dahil edilecek.

Düzenleme ile 90 bin kişinin cezaevinde çıkacağı ifade edildi. Düzenleme ile taciz, tecavüz, gasp ve diğer birçok kişi hapisten çıkacak. Düzenlemede bir tek Anayasal düzene karşı suçlar, casusluk ve terör kapsam dışında bırakıldı.

'Örtülü af' ile tecavüzcüler katiller ve deprem faileri serbest kalacak

Yenil Yol Grubu'nun Grup Toplantısı'nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da düzenlemenin genişletilmesini istedi. Anayasal düzene karşı suçlar dışındaki kalanların da dahil edilmesini istedi. Babacan şunları ifade etti:

"İNFAZDA EŞİTLİĞİ SAĞLAYIN"