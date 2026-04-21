Aziz İhsan Aktaş davasında yarın ara karar verilecek

200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma sürerken bazı mağdurlar şikâyetlerini geri çekti; tutuklu belediye başkanları tahliye beklentisini dile getirdi, mahkemenin yarın tutukluluğa ilişkin ara karar verebileceği belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş" davasında yargılama süreci devam ediyor. Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 sanığın yargılandığı davada, 16 sanık tutuklu bulunuyor.

Davanın ikinci duruşması ikinci gününde sürerken, mahkeme tanık ve mağdur beyanlarını almaya devam etti. Duruşmada dikkat çeken gelişmelerden biri ise bazı mağdurların şikâyetlerini geri çekmesi oldu. Davanın mağdurlarından Zafer Öztürk, savcılıkta verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirtmesine rağmen şikâyetçi olmadığını ifade etti. 20 Nisan’daki oturumda da benzer şekilde şikâyetini geri çeken mağdurların olduğu öğrenildi.

"Aziz İhsan Aktaş'ın mahkeme koridorunda sigara içmesine izin verildi" iddiasına yanıt"Aziz İhsan Aktaş'ın mahkeme koridorunda sigara içmesine izin verildi" iddiasına yanıt

Tutuklu sanıklar arasında yer alan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, mahkeme heyetinin tahliye beklentisine ilişkin soruya, “Her zaman var. Bir yıldır tutuklu olmamak gibi, hiç tutuklanmamak gibi bir beklentim vardı” yanıtını verdi.

ARA KARAR VERİLEBİLİR

Bir diğer tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise "Ben zaten avantaya yatıyorum, boşuna yatıyorum 1 yıldır” dedi. Mahkeme Başkanı, yarın savcının mahkeme başkanının tutukluluk değerlendirmesine ilişkin avukatların beyanını alacağını, beyanların gün içinde tamamlanması durumunda tutukluluğa ilişkin ara karar verebileceğini öğrenildi. Duruşmaya yarın devam edileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Esenyurt kayyumu reklamın tadını kaçırdı! Bu kez de 'muhafız' oldu
Esenyurt kayyumu reklamın tadını kaçırdı! Bu kez de 'muhafız' oldu
Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'tedbir' tepkisi: Bugüne kadar neden yapmadınız?
Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'tedbir' tepkisi: Bugüne kadar neden yapmadınız?