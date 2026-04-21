Aziz İhsan Aktaş davasında yarın ara karar verilecek

“Aziz İhsan Aktaş" davasında yargılama süreci devam ediyor. Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 sanığın yargılandığı davada, 16 sanık tutuklu bulunuyor.

Davanın ikinci duruşması ikinci gününde sürerken, mahkeme tanık ve mağdur beyanlarını almaya devam etti. Duruşmada dikkat çeken gelişmelerden biri ise bazı mağdurların şikâyetlerini geri çekmesi oldu. Davanın mağdurlarından Zafer Öztürk, savcılıkta verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirtmesine rağmen şikâyetçi olmadığını ifade etti. 20 Nisan’daki oturumda da benzer şekilde şikâyetini geri çeken mağdurların olduğu öğrenildi.

Tutuklu sanıklar arasında yer alan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, mahkeme heyetinin tahliye beklentisine ilişkin soruya, “Her zaman var. Bir yıldır tutuklu olmamak gibi, hiç tutuklanmamak gibi bir beklentim vardı” yanıtını verdi.

ARA KARAR VERİLEBİLİR

Bir diğer tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise "Ben zaten avantaya yatıyorum, boşuna yatıyorum 1 yıldır” dedi. Mahkeme Başkanı, yarın savcının mahkeme başkanının tutukluluk değerlendirmesine ilişkin avukatların beyanını alacağını, beyanların gün içinde tamamlanması durumunda tutukluluğa ilişkin ara karar verebileceğini öğrenildi. Duruşmaya yarın devam edileceği ifade edildi.