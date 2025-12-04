Atatürk alıntısına 7,5 yıl hapis istemi: Karar günü yarın!

Yayınlanma:
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutku'ndan yaptığı alıntı nedeniyle yargılanan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona için 7,5 yıla kadar hapis isteniyor. Karar duruşması yarın yapılacak.

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı ve Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan davada yarın karar çıkması bekleniyor.

BURSA NUTKU'NDAN ALINTI YAPTI

Rona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan bir bölümü alıntıladığı paylaşımında “Dayanışma sandığı ile olmaz, elle, taşla, sopayla...” sözlerini kullandığı gerekçesiyle 19 Mart’ta gözaltına alınmış, bir gün sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rona’nın “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz yargılanan Rona’nın dosyası, yarın yapılacak duruşmada karara bağlanacak.

Eğitim-İş Sendikası, üyeleri ve kamuoyunu duruşmaya destek çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

