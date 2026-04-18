Ataşehir operasyonuna CHP'den ilk tepki

Türkiye yine gözünü bir belediye operasyonu ile açtı. Gece yarısı İstanbul'daki Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adıgüzel'in AKP'li rakibine attığı dev farkın görselini paylaşarak şu notu düştü:

Belediyelerimize ve iradeye her koşulda sahip çıkmaktan bir adım geri durmayacağız"

Türkiye bilsin. İKTİDAR SEÇİMLERİ DE, HALKIMIZIN OYUNU DA, TERCİHİNİ DE DEĞERSİZ GÖRÜYOR

Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi.

SANDIKTA karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler.

İşte bakın Ataşehir’de SEÇİM sonucu böyleydi. Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin OY FARKI attı.

"Ak Partili isimler seçilince sorun yok. Ama MİLLET CHP’li isimleri seçince bu iktidarın zoruna gidiyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da X hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Tam 18 yıldır CHP Gençlik Kolları’ndan, Parti Meclisi’ne birlikte görev yaptık. Başarılı bir milletvekili, iyi bir Genel Başkan Yardımcısı, sağlam bir örgütçü ve nihayetinde çalışkan bir belediye başkanı olarak siyasette var oldu.

Bu kadar başarı bu sistemde ancak “gece yarası polis baskını” ile ödüllendirilirdi.

Neden yapıldığını ve kimlerin “yaptırdığını” biliyoruz.

Ataşehir’in rantından mahrum kalmak kimleri üzdüyse Onursal’a yapılan gece baskınının teşvik edicisi, talimatlandırıcısı odur."