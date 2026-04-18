Ataşehir operasyonuna CHP'den ilk tepki
Türkiye yine gözünü bir belediye operasyonu ile açtı. Gece yarısı İstanbul'daki Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı
CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adıgüzel'in AKP'li rakibine attığı dev farkın görselini paylaşarak şu notu düştü:
"Ak Partili isimler seçilince sorun yok.
Ama MİLLET CHP’li isimleri seçince bu iktidarın zoruna gidiyor.
Milli İrade bunu gerektirir diyerek hemen operasyon düzenliyorlar.
İşte bakın Ataşehir’de SEÇİM sonucu böyleydi. Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin OY FARKI attı.
SANDIKTA karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler.
Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi.
Türkiye bilsin.
İKTİDAR SEÇİMLERİ DE, HALKIMIZIN OYUNU DA, TERCİHİNİ DE DEĞERSİZ GÖRÜYOR
Belediye başkanlarımıza ve Partimize yönelik saldırılara karşı direneceğiz.
Onursal Adıgüzel’in sonuna kadar arkasındayız.
Belediyelerimize ve iradeye her koşulda sahip çıkmaktan bir adım geri durmayacağız"
"AÇIK BİR SİYASİ OPERASYON"
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da X hesabından şu tepkiyi gösterdi:
"Tam 18 yıldır CHP Gençlik Kolları’ndan, Parti Meclisi’ne birlikte görev yaptık. Başarılı bir milletvekili, iyi bir Genel Başkan Yardımcısı, sağlam bir örgütçü ve nihayetinde çalışkan bir belediye başkanı olarak siyasette var oldu.
Bu kadar başarı bu sistemde ancak “gece yarası polis baskını” ile ödüllendirilirdi.
Neden yapıldığını ve kimlerin “yaptırdığını” biliyoruz.
Ataşehir’in rantından mahrum kalmak kimleri üzdüyse Onursal’a yapılan gece baskınının teşvik edicisi, talimatlandırıcısı odur."
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bunun 'açık bir siyasi operasyon' olduğunu savunup şunları yazdı:
"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınması; hukuki değil, açık bir siyasi operasyondur.
AKP iktidarı artık bu ülkenin gerçek sorunlarını çözmekten vazgeçmiştir.
Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik derinleşirken;
iktidar çözüm üretmek yerine gündem değiştirme siyasetine sarılmıştır.
Bugün yapılan;
yargı eliyle muhalefeti baskı altına alma girişimidir.
Soruyorum:
Aynı iddialar AKP’li belediyeler için ortaya atıldığında neden aynı hız, aynı refleks, aynı işlem yok?
Hukukun temel ilkesi açıktır:
Suçta ve cezada eşitlik.
Ama görüyoruz ki;
CHP’li belediyelere gelince gözaltı, operasyon, algı…
AKP’lilere gelince sessizlik.
Bu bir hukuk devleti değil,
çifte standart düzenidir.
Buradan açıkça ifade ediyorum:
Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı sopasıyla susturamazsınız.
Gerçekleri örtbas edemezsiniz."