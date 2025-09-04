Arkadan vuranlar kim? Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV yayınında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle iktidar partilerini sert sözlerle eleştiren Özel, “Biz Cumhuriyet Halk Partililer kavga da edeceksek yüz yüze yaparız. Arkadan vuranlar da var, yere düşesin diye bekleyip yerdeyken vuranlar var” dedi.

Bu sözlerinin muhatabının MHP ve AKP olduğunu açıkça belirten Özel, şunları söyledi:

“Birisi arkadan vurma kültüründen geliyor. Birisi yere düşene tekme atma kültüründen geliyor. Yaptıkları iş bundan başka bir şey değil. Mertçe karşımıza çıkıp da siyasi rekabet yapmak yerine bin bir tane yola sapıyorlar. Gelip de bizimle gerçek anlamda mücadele edemiyorlar.”

31 Mart seçimlerini hatırlatan Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek şöyle konuştu:

“Gel kardeşim, 31 Mart seçimlerinde sandığı koyduk, yarıştık. Çok kendine güveniyorsan gel, 2 Kasım tarihinde koy sandığı ve millet karar versin.”

Özel, MHP’ye yönelik eleştirilerini sertleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri, almış eline… Yahu adamların parçasından pislik akıyor. Gitmiş, torbacılardan, katillerden kendi genel merkezlerinin olduğu semtte, olduğu ilçede, olduğu şehirde kendi gençlik kolları genel başkanları, Ülkü Ocakları genel başkanları vurulmuş, kanı yerde duruyor. O meselenin üzerinden şaibesi olan, lafı olan adamlar ellerinde Twitter ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayına saldırıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırıyorlar. Sen önce yerdeki cenazeni kaldır, arkadaşının kanını temizle önce. O yüzden ‘Yerdekine vuranlarla, arkadan vuranlarla işimiz yok. Bunlarla muhatabız’ dediğim bu"

CHP’nin rekabetten kaçmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı: