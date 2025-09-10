Ankara kulislerini sarsan Kurultay Davası senaryoları! "Sürpriz isimler çıkabilir"

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Halk TV’de Remziye Demirkol'un sunduğu Haber Masası programında CHP’nin kurultay sürecini ve davaya ilişkin olası gelişmeleri değerlendirdi.

Mahkemenin 15 Eylül’e duruşma tarihi verdiğini hatırlatan Yazıcıoğlu, mahkemenin bu tarihe bile gerek kalmadan, dosya üzerinden bir ara karar alma ihtimalinin konuşulduğunu kaydetti.

Bu durumda da duruşma ertelenebilir ya da tamamen gündemden düşebilir.

Yazıcıoğlu'na göre, mahkemenin vereceği ara karar iki ihtimal içeriyor:

“Mutlak butlan kararı” ya da “Çağrı Heyeti” atanması.

Eğer, Kurultay'a yönelik iddialar mahkeme tarafından mesnetsiz bulunursa, sonuç CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimi lehine sonuçlanacak ve dava kapanacak. Bu da olası diğer bir ihtimal.

Mutlak butlan kararı çıkarsa, CHP 4-6 Kasım 2023'teki kurultay öncesi durumuna döner. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki eski MYK ve Parti Meclisi’nin yeniden göreve gelmesi anlamına geliyor. Yazıcıoğlu, “Kasım 2023 kurultayıyla oluşan yeni yönetim tamamen düşmüş olacak” dedi.

Yazıcıoğlu’na göre diğer olasılık, İstanbul’daki kayyum örneğine benzer biçimde CHP’yi yeni bir kurultaya götürecek bir Çağrı Heyeti atanması. Bu heyetin Kılıçdaroğlu dışında, daha önce parti yönetiminde yer almamış isimlerden oluşabileceği belirtiliyor. Yazıcıoğlu, “Sürpriz isimlerin görevlendirilmesi ihtimali var. Elbette CHP üyesi olmaları şart” dedi.

Bu süreçte kararın 15 Eylül’e bırakılmadan alınması durumunda, CHP’nin söz hakkı kullanmasının bile engellenebileceğini belirten Yazıcıoğlu, “Duruşmada avukatlar ve milletvekilleri itirazlarını dile getirseler de iş işten geçmiş olabilir” dedi.

İstanbul’daki kayyum görüntülerinin ardından yaşananların, CHP’yi Meclis’teki Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'ndan kalkmaya zorlamak amacıyla gündeme getirildiği yorumunu aktaran Yazıcıoğlu, bu durumun CHP MYK toplantısında da tartışıldığını söyledi.

Yazıcıoğlu, dava sonucunun 21 Eylül'deki 22. Olağanüstü Kurultay’ı doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Mahkeme, “Bu davada görüşülecek bir konu yoktur” demediği sürece, kurultayın meşruiyeti büyük ölçüde sorgulanacak. Mutlak butlan kararı çıkarsa, Kasım 2023 öncesi delegeler yeniden geçerli sayılacak. Yazıcıoğlu, “Yeni seçilen delegeler düşer. 2023 Kasım kurultayına katılan 1300 civarı delege yeniden geçerli kabul edilir” dedi. Böylece olağanüstü kurultay kararının riske girilebileceği iddiası da gündemde olduğunu Yazıcıoğlu aktardı.

CHP yönetiminin tüm bu senaryoları göz önünde bulundurarak hazırlık yaptığını belirten Yazıcıoğlu, delegelerin kurultaya sahip çıkacağına olan güvenin yüksek olduğunu vurguladı: “CHP delegesi hiçbir zaman kurultaydan kaçmamıştır.”

Yazıcıoğlu, eğer mahkeme Çağrı Heyeti atanmasına karar verirse, bu heyetin görevinin sadece partiyi kurultaya götürmekle sınırlı olacağını ifade etti. Ancak heyetin nasıl bir yöntemle çalışacağı ve hangi isimlerden oluşacağı önemli bir tartışma konusu. “Gürsel Tekin’in yaptığı gibi, doğrudan örgüt binalarına gidilmesi gerekmiyor ama uygulamada farklılıklar olabilir” diyerek sürecin belirsizliğine dikkat çekti.