Alman hükümetinden Özgür Özel'e destek mesajı

Almanya Başbakan Yarımdcısı Lars Klingbeil, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylar nedeniyle CHP Lideri Özgür Özel'e dayanışma mesajı gönderdi. Şansölye Yardımcısı mesajında yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gerilim nedeniyle Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, CHP Lideri Özgür Özel'e destek mesajı verdi.

"Demokrasi mücadelenizde yanınızdayız" diyen Klingbeil'e Özgür Özel teşekkür etti.

ALMANYA BAŞBAKAN YARDIMCISI'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DAYANIŞMA MESAJI

Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gönderdiği mesajda İstanbul'da yaşananlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek destek mesajı verdi.

Klingbeil mesajında, "İstanbul’dan aldığım haberler beni çok üzdü. Sana ve tüm yoldaşlarımıza dayanışma duygularımı aktarmak ve desteklerimi ifade etmek isterim. Demokrasi mücadelenizde yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel ise Klingbeil'e gönderdiği cevap mesajında teşekkür ederek, "Sevgili Lars, mesajın için çok teşekkür ederim. Bu tip zorlukların bizi etkilemeyeceğini bilmenizi isterim. Son derece önemli olan desteğiniz, önümüzde duran ve asla unutamayacağımız zorlu bir mücadelede bize güç veriyor. Bugünleri hep birlikte ve dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" dedi.

