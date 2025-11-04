Ali Yerlikaya İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Ali Yerlikaya İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile görüştüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Shaba Mahmood ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

68bc34301bcc3950x535-40-thumbd.webp
Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Shabana Mahmood

Son Dakika | Türkiye 44 Eurofighter alacakSon Dakika | Türkiye 44 Eurofighter alacak

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Shabana Mahmood ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın mevkidaşım ile Bakanlıklarımız arası iş birliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunduk"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye raporu yayımlandı! Kayyumlar ve tutuklamalarla demokrasi daha da zayıflamıştır
Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye raporu yayımlandı! Kayyumlar ve tutuklamalarla demokrasi daha da zayıflamıştır
CHP'li Emir'den AKP'ye: 'Devlet' kavramını yeniden hatırlamışlar
CHP'li Emir'den AKP'ye: 'Devlet' kavramını yeniden hatırlamışlar