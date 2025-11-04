Ali Yerlikaya İngiliz mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile görüştüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Shaba Mahmood ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"
Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Shabana Mahmood ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın mevkidaşım ile Bakanlıklarımız arası iş birliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunduk"
