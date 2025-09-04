Ali Mahir Başarır kayyum Gürsel Tekin'e adres verdi

Ali Mahir Başarır kayyum Gürsel Tekin'e adres verdi
CHP İstanbul İl binasına gideceğini ifade eden kayyum Gürsel Tekin'e CHP'li Ali Mahir Başarır AKP İl binasını adres gösterdi. Başarır, Tekin'in CHP binasına geldiğinde karşılacağı manzarayı da anlattı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) yok sayarak CHP İstanbul İl yönetimini görevden alıp kayyum atamasına tepkiler sürerken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Halk TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, özellikle kayyum olarak atanan isimlerden Gürsel Tekin'e sert sözlerle yüklendi.

"Gürsel Tekin bu görevi bana göre utanmadan, sıkılmadan kabul etti. Pazartesi de partiye gelecekmiş. Sakın. Sakın! Senin gideceğin yer artık AK Parti il binası" diyen Başarır, Tekin'in CHP İstanbul İl binasına gelemeyeceğini belirterek adres gösterdi. Başarır ardından şöyle devam etti:

  • "Cumhuriyet Halk Partisi il binasına sen gelemezsin. Buradan bir kez daha söylüyorum. AK Parti'nin bu darbe girişimlerine alet olan, alet olmak isteyen, bu kayyum kararlarını kabul edecek olanlar şunu bilsin ki bu partide kapının önüne koyulacaktır. Bizim içimizde biz bir mücadele veriyoruz. Demokrasi, hukuk, gelecek mücadelesi veriyoruz."

Başarır kim olursa olsun ifadelerinin altını kalın kalın çizerek şöyle konuştu:

  • "86 milyon için veriyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Bu beyefendinin gitmek istemeyeceğini bırakmak bırakmamak için her şeyi yapacağını biliyoruz. Bu uğurda bizde yürümüyen AK Parti'nin istediği gibi muhalefet olacağı sözü verip kayyum olarak gelmek isteyenlerin artık bu partide yeri olmayacak. Kim olursa olsun bakın. Kim olursa olsun."

TEKİN CHP BİNASINA GELİRSE NE OLACAĞINI AÇIKLADI

Açıkel'in "Gürsel Tekin pazartesi sabahı gelirse Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne neyle karşılaşacak" sorusuna da Başarır şöyle yanıt verdi:

  • "Partililerde, gerçek partililerde, eş sahipleriyle, o partinin sahipleriyle halkla karşılaşacak
  • Sakın teşebbüs etmesin. Artık öyle bir isim bu partide yoktur. Dediğim gibi onun ziyaret edeceği yer AK Parti il binasıdır.
  • Çünkü oradan dizayn edilmiştir. Sen bu görevi nasıl kabul ediyorsun? Cenazeyi kaldıracakmış. Biz cenazeyi çoktan kaldırdık. Birinci parti yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Ölü toprağa kalktı. Gitti. Milyonlar bizim arkamızda.
  • Cenazelere partiyi teslim etmeyiz biz. Biz ülkeyi yaşatacağız. Biz partimizi yaşatacağız. Türkiye'de bakın çok tuhaf şeyler oluyor.
  • Mutlan değil mi? Sen 2017 referandumunda mühürsüz oyları kabul ettin. Kabul ettirdin. Yüksek Seçim Kurulu kabul etti. Fark neydi biliyor musunuz?
  • 1 milyon 100 bin. 2,5 milyon oya bizi itiraz etti. Hadi o zaman. Hadi bir Asliye Hukuk Mahkemesi çıksın, butlan kararı versin. Davalar açıldı."

