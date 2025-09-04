Ali Mahir Başarır Halk TV'de açıkladı! İşte AKP'nin beş sayfalık 'kayyum' talimatı

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesinleştirdiği 2023 CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine ilişkin iddialar gerekçesiyle, CHP İstanbul İl yönetimini görevden aldı. Mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı kayyum olarak atadı.

YSK kararlarının Anayasa Mahkemesi tarafından bile bozulamaz nitelikte olduğu dikkate alındığında, mahkemenin bu kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Bu gelişmenin ardından AKP Genel Merkezi'nin kendi örgütlerine 5 sayfalık bilgi notu gönderdiği ortaya çıktı.

Başarır: “Bu olacak şey mi? Türkiye tarihinde böyle bir şey göründü mü?”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Ekrem Açıkel'in sunduğu Yeni Bir Sabah programında yaptığı açıklamada bu bilgi notunu şöyle anlattı:

“5 sayfalık AK Parti Genel Merkez, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik bilgi notu. Bunu il, ilçe başkanlıklarına yolluyorlar. Böyle konuşun diyorlar. AKP antetli Genel Merkez. Burada neyi söylüyor? Biz bunu bunu bunu yaptık, böyle savunma yapacaksınız.”

İktidar partisinin böyle bir bilgilendirme ihtiyacı duymasının tuhaf olduğunu vurgulayan Başarır, şunları söyledi:

“Şimdi bir iktidar 5 sayfalık bilgi notunu örgütlerine ne yollama ihtiyacı duyar? Sen iktidardasın kardeşim. Sen bir bilgi notu yollayacaksan 5 milyar dolarımızı niye sattın? Borsa niye düştü? Onunla ilgili bilgi notu yolla.”

Başarır, partililerin hukuki süreci bile anlamadığını belirterek şöyle devam etti:

“Ama kendi yöneticileri hemen hemen birden fazla her ilçe, her il yönetiminde avukat yöneticileri var. İl ilçe başkanları var. Biz anlamıyoruz bunu. Anlatın diyorlar. Onlar da bu hukuksuzluğa, bu darbeye karşı bunları konuşacaksın diyor. Bu olacak şey mi? Türkiye tarihinde böyle bir şey göründü mü?”

İŞTE TALİMAT! BUNLARI SÖYLEYİN DENİLMİŞ

CHP'li Başarır, bilgi notundaki bir ifadeye de dikkat çekti:

“İddiaların ciddiyeti siyasi partilerin kurumsal güvenliği açısından önemlidir. Bu yüzden yargının bağımsızlığını savunacağız. Siyasetin sağlığını korumak zorundayız diyor.”

Bu sözlerin bile durumu özetlediğini belirten Başarır, şöyle konuştu: