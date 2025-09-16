Ali Erbaş'ın görev süresi sona erdi: İşte Diyanet Başkanlığı için öne çıkan 3 isim! 3. isim bomba etkisi yaratır

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - Özel Haber

2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Ali Erbaş’ın görev süresi yarın sona eriyor. Erbaş, sekiz yıl boyunca tartışmalı hutbelerden dev bütçelere, lüks araç tartışmalarından laiklik karşıtı ve ayrımcı uygulamalara kadar pek çok konuda eleştirilerin odağı haline geldi.

Erbaş'ın yerine ise kimin geçeceği merak konusu oldu. Halktv.com.tr'nin ulaştığı Diyanet kaynakları 3 senaryo üzerinde duruyor.

İŞTE ÖNE ÇIKAN 3 SENARYO

Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna dair 3 farklı senaryo ve iki farklı isim öne çıkıyor.

Bu isimlerden ilki Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Salim Argun oldu. 1971 Düzce doğumlu olan Selim Argun, uzun yıllar yurtdışında yaşadı. 2013'e Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2017'de ise Diyanet'te görev almaya başlayan Argun, hala Diyanet İşleri Başkanlığında Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini yürütüyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Salim Argun

İSTANBUL MÜFTÜSÜNÜNÜN DE ADI GEÇİYOR

Argun'un haricinde öne çıkan bir diğer isim ise İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş oldu. Arpaguş, 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul İl Müftülüğü görevine getirilmişti. 1967 yılında Amasya'da doğan Arpaguş, Marmara Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş

Bazı kaynaklar Argun'un Diyanet içinde tecrübesi olması nedeniyle şansının daha fazla olduğunu belirtirken, İstanbul'da görev yapan Arpaguş'un da göreve getirilebileceği belirtiliyor.

ALİ ERBAŞ KALMAK İSTİYOR

3. seçenek olarak da Ali Erbaş'ın görevde kalma olasılığı üzerinde duruluyor. Erbaş'ın görev süresinin sona erdiği gerekçesiyle kurum içinde helalleştiği öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı'nın yönetmeliğe göre yeniden başkan seçilemeyeceği belirtiliyor. Ancak Erbaş'ın görevde kalabilmek için de çeşitli temaslarda bulunduğu ifade ediliyor.