Ali Babacan'dan Fatih Altaylı'ya verilen hapis cezasına tepki
Haziran'dan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen 4 yıl 2 hapis cezasına siyasilerin tepkileri sürüyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altaylı'ya verilen cezanın hukuki bir karar olmadığını vurgulayarak, "Özgür basın, demokrasinin nefes borusudur" dedi.
"GAZETECİLİĞİ SUÇ SAYAN ANLAYIŞ, HUKUK DEVLETİYLE BAĞDAŞMAZ"
'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla 22 Haziran'dan bu yana Silivri'dekiğ Marmara Cezaevi'nde bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın cezası ikinci duruşmada belli oldu. Silivri'de görülen duruşmada hakim Altaylı hakkında 4 yıl 2 hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Altaylı'ya verilen hapis cezasına DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan tepki geldi. Yargının araçsallaştığını vurgulayan Babacan, sosyal medya hesabından karara ilişkin şu tepkiyi gösterdi:
- "Fatih Altaylı'ya verilen ceza, hukuki bir karar değil, siyasi bir gözdağıdır. Eleştiriyi tehdit, gazeteciliği suç sayan bir anlayış, hukuk devletiyle bağdaşmaz. Özgür basın, demokrasinin nefes borusudur. Yargının araç olarak kullanılıp demokrasimizin boğulmasına göz yummayız."