Alaattin Köseler'den Beykoz'da CHP'den istifa edenlere açık çağrı: Görevlerinden istifa etsinler

Tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler, CHP'den istifa eden fakat görevinden istifa etmeyen Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e açık çağrı yaptı.

Silivri Cezaevi'nden açıklama yapan Köseler, partiden istifa eden Gürzel ve 3 belediye meclis üyesinin Beykoz'a karşı sorumluluk bilinciyle görevlerinden istifa etmelerini beklediğini söyledi.

Köseler, "Bu nedenle CHP’den istifa eden başkan vekili ve meclis üyelerinin Beykoz’a ve Beykozlulara karşı sorumluluk bilinciyle belediye meclis üyeliklerinden de istifa etmelerini bekliyorum" dedi.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDEKİ İSTİFALARA KÖSELER'DEN TEPKİ

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde başkan Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasından sonra Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel ve 3 CHP'li meclis üyesi partiden istifa etti.

Başkan Vekili yaptığı istifa açıklamasında CHP'den görmediği desteği AKP ve MHP'den gördüğünü ifade etmişti.

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

"GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMELERİNİ BEKLİYORUM"

Duruma ilişkin Silivri Cezaevi'nden bir açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Beykoz’un havasını solumayan, toprağına basmayan, suyundan içmeyen kimse Beykozluluk ruhunu içselleştiremez ve Beykozluluk bilinciyle hareket edemez. Bu nedenle CHP’den istifa eden başkan vekili ve meclis üyelerinin Beykoz’a ve Beykozlulara karşı sorumluluk bilinciyle belediye meclis üyeliklerinden de istifa etmelerini bekliyorum." dedi.

"DEVLETİMİZİN BAĞIMSIZ YARGISINA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

3 Mart'ta tutuklandıktan sonra 5 Eylül'de tahliye edilen Köseler, cezaevinden çıktıktan 30 saat sonra tekrar tutuklanmasına ilişkin de açıklama yaptı. Adaletin er geç tecelli edeceğini vurgulayan Köseler şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce avukatım, Çiğdem Kezer’in sizlere yaptığı açıklamasında belirttiği üzere dava sürecimde İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi 3 gün boyunca, geç saatlere kadar devam eden yargılama sonunda tüm tutuklu, tutuksuz sanıklar ile tanıkları tek tek dinlemiş ve hakkımda tahliye kararı vermiştir. Bilinç ve vicdanı ile bu kararı veren yüce Türk adaletimizin değerli hakimlerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yine daha önce ifade ettiğim gibi benim davam siyasi bir dava değildir, üzerime atılı suçlarla ilgili husumetli olduğum tanıkların soyut iddiaları dışında hiçbir somut delil yoktur. Bu yüzden alnım ak, başım diktir.

Fakat tahliye kararının üzerinden 24 saat bile geçmeden mahkeme savcısının itirazı ile cumartesi günü olmasına rağmen İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oluşturulmuş, jet hızıyla tahliyeme yapılan itiraz kabul edilmiş ve hakkımda tekrar tutuklama kararı verilmiştir. Bu satırları kaleme alırken gözaltı süresi dahil 196. günümde Silivri’deyim. Yine de her zaman savunduğum gibi, Türk yargısına, adaletine ve hukukun üstünlüğüne güvenmek zorundayız. Hukukun üstünlüğüne, devletimizin bağımsız yargısına güvenmek zorundayız."

Seçilmiş Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Silivri Cezaevi'nde yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi: