Alaatin Köseler 186 gün sonra özgür! İşte ilk görüntüler

CHP’li belediyelere yönelik başlatılan operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 2 Eylül’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç gün süren duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcılık, sanıkların tutukluluk sürelerini ve dosyadaki delilleri değerlendirerek 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin ise tutukluluk hâlinin devamını talep etti.

KÖSELER VE 11 KİŞİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak; Başkan Alaattin Köseler’in yanı sıra Metin Ülgey, Fidan Gül Miniç, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı, Tamer Çapraz, Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve Serdar Karahan hakkında tahliye kararı verdi.

KÖSELER'DEN İLK GÖRÜNTÜ

Kararın ardından Alaattin Köseler, tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi’nden serbest bırakıldı. Cezaevi önünde yakınları ve destekçileri tarafından karşılanan Köseler, kendisini bekleyenlerle kucaklaştı.