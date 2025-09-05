Alaatin Köseler 186 gün sonra özgür! İşte ilk görüntüler

Yayınlanma:
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 186 gün sonra Silivri Cezaevi'nden çıktı ve sevenleri tarafından karşılandı.

CHP’li belediyelere yönelik başlatılan operasyon kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 2 Eylül’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç gün süren duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcılık, sanıkların tutukluluk sürelerini ve dosyadaki delilleri değerlendirerek 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin ise tutukluluk hâlinin devamını talep etti.

KÖSELER VE 11 KİŞİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak; Başkan Alaattin Köseler’in yanı sıra Metin Ülgey, Fidan Gül Miniç, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı, Tamer Çapraz, Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve Serdar Karahan hakkında tahliye kararı verdi.

KÖSELER'DEN İLK GÖRÜNTÜ

Kararın ardından Alaattin Köseler, tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi’nden serbest bırakıldı. Cezaevi önünde yakınları ve destekçileri tarafından karşılanan Köseler, kendisini bekleyenlerle kucaklaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Siyaset
İmamoğlu'nun kızı gözyaşları ile annesine sarıldı! Babasından ayrı ilk doğum gününü Saraçhane'de kutladı
İmamoğlu'nun kızı gözyaşları ile annesine sarıldı! Babasından ayrı ilk doğum gününü Saraçhane'de kutladı
CHP kayyum kıskacındayken yapılan anket ortaya koydu: Kılıçdaroğlu gelirse seçmen ne yapacak?
CHP kayyum kıskacındayken yapılan anket ortaya koydu: Kılıçdaroğlu gelirse seçmen ne yapacak?