AKP'ye geçeceği öne sürülmüştü: İsa Mesih Şahin'den açıklama

AKP'ye geçeceği öne sürülmüştü: İsa Mesih Şahin'den açıklama
Yayınlanma:
Gelecek Partisi’nden temmuz ayında istifa eden ve yollarına 'bağımsız' devam edeceklerini duyuran İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in AKP'ye katılacağı iddia edildi. İsa Mesih Şahin, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Millet İttifakı partilerinden toplam 39 aday, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP listesinden Meclis’e girmişti. DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti 3, İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi birer milletvekili çıkarmıştı. Meclis'e CHP listelerinden giren milletvekillerinin 14'ü ise partilerinden istifa etti.

SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde iki istifa birden!SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde iki istifa birden!

Son Dakika | Gelecek Partisi'nde bir istifa dahaSon Dakika | Gelecek Partisi'nde bir istifa daha

İstifa eden vekillerin bir kısmı AKP ve CHP'ye katılırken, bazı milletvekilleri ise bağımsız olarak yoluna devam etti.

3 MİLLETVEKİLİ AKP'YE KATILACAK İDDİASI

CHP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis'e giren, daha sonra partilerinden istifa eden milletvekillerinden 3'ünün AKP'ye geçeceği iddia edildi. Bu isimler arasında Temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in yer aldığı öne sürüldü. Üçüncü ismin ise kim olduğu belirtilmedi.

İSA MESİH ŞAHİN: HENÜZ ALMIŞ OLDUĞUMUZ BİR KARAR YOK

Halktv.com.tr'nin ulaştığı İsa Mesih Şahin, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin henüz böyle bir karar almadıklarını söyledi. Şahin'in açıklamasında, "Bizim doğrudan almış olduğumuz bir karar yok. Eğer öyle bir karar olursa doğrudan kamuoyuna açık bir şekilde duyururuz. Böyle bir şey olsa bunu doğrudan bizden duyarsınız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Siyaset
CHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınız
CHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınız
Yavuz Ağıralioğlu 'Apo' sloganlarına ateş püskürdü
Yavuz Ağıralioğlu 'Apo' sloganlarına ateş püskürdü
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? CHP'li Emir açıkladı!
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? CHP'li Emir açıkladı!