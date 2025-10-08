AKP'ye geçeceği öne sürülmüştü: İsa Mesih Şahin'den açıklama

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Millet İttifakı partilerinden toplam 39 aday, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP listesinden Meclis’e girmişti. DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti 3, İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi birer milletvekili çıkarmıştı. Meclis'e CHP listelerinden giren milletvekillerinin 14'ü ise partilerinden istifa etti.

İstifa eden vekillerin bir kısmı AKP ve CHP'ye katılırken, bazı milletvekilleri ise bağımsız olarak yoluna devam etti.

3 MİLLETVEKİLİ AKP'YE KATILACAK İDDİASI

CHP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis'e giren, daha sonra partilerinden istifa eden milletvekillerinden 3'ünün AKP'ye geçeceği iddia edildi. Bu isimler arasında Temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in yer aldığı öne sürüldü. Üçüncü ismin ise kim olduğu belirtilmedi.

İSA MESİH ŞAHİN: HENÜZ ALMIŞ OLDUĞUMUZ BİR KARAR YOK

Halktv.com.tr'nin ulaştığı İsa Mesih Şahin, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin henüz böyle bir karar almadıklarını söyledi. Şahin'in açıklamasında, "Bizim doğrudan almış olduğumuz bir karar yok. Eğer öyle bir karar olursa doğrudan kamuoyuna açık bir şekilde duyururuz. Böyle bir şey olsa bunu doğrudan bizden duyarsınız" ifadeleri yer aldı.