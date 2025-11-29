AKP'nin İmralı Süreci'nden sonraki hedefini medyası duyurdu! 37 vekile ihtiyaçları var

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi, İmralı Süreci'nden sonra AKP'nin Anayasa değişikliği yapmak istediğini aktardı. AKP'nin Anayasa değişikliği için 37 milletvekiline ihtiyaç duyulduğu yazıldı.

AKP yetkilileri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya göre yeniden aday olamasa da gelecek seçimlerde başka bir adayları olmadığını sık sık dile getirdi.

Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa değişikliği veya erken seçim yapılması gerekiyor.

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi de iktidarın yeni Anayasa çalışmalarına “hız” verdiğini açıkladı.

AKP'nin istediği Anayasa değişikliği için de milletvekili hesapları yapmaya başladığı görüldü.

37 VEKİL HESABI

İktidarın değişiklik için ihtiyacı olan milletvekili hesabını paylaşan gazete, Cumhur İttifakı'nın toplamda 323 sandalyesi olduğunu hatırlatarak Anayasa'nın referanduma sunulması için 37 vekile ihtiyaç olduğunu yazdı.

Gazete, 56 milletvekili olan DEM Parti'nin değişikliği desteklemese bile iktidarın CHP hariç Meclis'teki diğer partilerin desteğiyle bunu başarabileceğini aktardı.

Cumhur İttifakı, CHP ve DEM Parti haricinde TBMM'de İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Grubu'nun 21, Yeniden Refah'ın dört ve 10 bağımsız milletvekili var.

İktidar kaynakları da yeni Anayasa için referanduma gitmeden 400 milletvekili sayısına ulaşılsa bile yine referandum istediklerini aktardı.