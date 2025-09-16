AKP'li Yalçın milyarlarca doların nereye gittiğini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Bitlis'e geldi.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, PKK terörünün ülkeye verdiği zarardan bahsetti.

"MİLYARLARCA DOLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYE GİTTİ"

"Kaybettiğimiz, yerine koyamayacağımız canlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Onları geri kazandırmak mümkün değil ama terör sadece buna da mal olmadı" diyen Yalçın, milyarlarca doların terörle mücadeleye gittiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Terör ekonomik olarak bu ülkenin beline vurulmuş en büyük darbelerden biriydi. Milyarlarca dolarımız terörle mücadeleye gitti. Terörle mücadeleye harcadığımız sadece ekonomik kaynaklarımız mı? Hayır, terör ülkemizin bir coğrafyasının, bölgesinin gelişebileceğinden daha az gelişmesine neden oldu. Bütün bunları ortadan kaldırmak, ülkenin üzerinde terörle ilgili hiçbir imajın bulunmamasını sağlamak için Türkiye'de artık terör örgütünün tamamen ortadan kaldırmak için bu süreç başlatıldı."

