AKP'li Ümraniye Belediyesinin projesi kriz yarattı!

Yayınlanma:
Ümraniye’de 'modern pazar' olarak açılan Yamanevler Kapalı Pazarı işlevsiz hale gelirken, esnaf ve yatırımcılar 25 yıllık sözleşmelere rağmen alanın markete kiralanmak istendiğini belirtti.

Ümraniye’de 2022 yılında 'modern kapalı pazar alanı' olarak inşa edilen Yamanevler Sergi ve Fuar Alanı, esnaf ve yatırımcıların iddiasına göre işlevsiz hale geldi.

AKP'li Ümraniye Belediyesi tarafından Artaş İnşaat’a yaptırılan ve işletmesi belediye iştiraki Ümtaş’a verilen alan, son günlerde esnafın mağduriyetiyle gündemde.

"PAZAR İŞLEVSİZ HALE GELDİ"

Yamanevler Kapalı Pazar Esnafı ve Yatırımcıları, konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Esnaf, 25 yıllığına stant aldıklarını ancak pazarın kısa sürede işlevsiz hale geldiğini belirtti.

Esnafların yaptığı ortak basın açıklamasında pazarın canlandırılamaması nedeniyle hem tezgâh açanların satış yapamadığını hem de yatırımcıların kira gelirlerinden mahrum kaldığı belirtildi.

MARKETLERE KİRALANACAK İDDİASI

Ayrıca Ümraniye Belediyesi’nin 25 yıllık sözleşmelere rağmen pazar alanını üçüncü kişilere -özellikle market işletmelerine- kiralamak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Yatırımcılar ve esnaf, bunun hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak belediyeyi mevcut sözleşmelere sahip çıkmaya ve pazarın yeniden işler hale getirilmesi için çalışmaya çağırdı.
Pazar esnafı, mevcut sözleşmelere karşın pazarın 3. taraflara kiralanmasının hukuksuz olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

