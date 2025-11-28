AKP'li Şamil Tayyar'dan partisine zehir zemberek sözler! Reis maskesi altında parmak sallıyorlar

Yayınlanma:
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partisini topa tuttu. AKP içinde sağlam bir mıntıka temizliğine ihtiyaç olduğunu belirten Tayyar, "Reis maskesi altında parmak sallıyorlar, omzundan ateş ediyorlar, düdük çalıyorlar, yarım akıllarıyla tehdit ediyorlar, yetmiyor, sahte kabadayılıklarını ticari kazanca dönüştürüyorlar" dedi.

AKP'li Şamil Tayyar partisine yönelik elelştirilerini sürdürüyor. İki dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Tayyar, son açıklamasıyla partililerine yönelik eleşitirlerinin dozunu arttırdı.

AKP'nin içinde 'kendisini partinin sahibi, mahallenin bekçisi, devletin sözcüsü sanan zavallı bir güruh' olduğunu belirten Tayyar, "Sağlam bir mıntıka temizliğine ihtiyaç var" dedi.

ŞAMİL TAYYAR PARTİSİNİ TOPA TUTTU

Sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda "Reis maskesi altında parmak sallıyorlar, omzundan ateş ediyorlar, düdük çalıyorlar, yarım akıllarıyla tehdit ediyorlar, yetmiyor, sahte kabadayılıklarını ticari kazanca dönüştürüyorlar" yer verdi.

Tayyar'ın paylaşımında şunlar yer aldı:

  • "Son günlerde bir kez daha müşahede ettik, AK Parti’nin sağlam bir mıntıka temizliğine ihtiyaç var. Kendisini AK Parti’nin sahibi, mahallenin bekçisi, devletin sözcüsü sanan zavallı güruhun hadsizlikleri, kiminin şaklabanlıkları, soytarılıkları, komedi dans üçlüsünü andıran replikleri önceleri kabak tadı veriyordu, şimdi hem partiye hem devlete zarar veriyor.
  • Reis maskesi altında parmak sallıyorlar, omzundan ateş ediyorlar, düdük çalıyorlar, yarım akıllarıyla tehdit ediyorlar, yetmiyor, sahte kabadayılıklarını ticari kazanca dönüştürüyorlar. AK Parti mıntıka temizliğine bir başlasa, eminim, bu sahtekarlar yargının da radarına takılır."
Şamil Tayyar'ın 'X' paylaşımı (28 Kasım 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

