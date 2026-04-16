AKP'li İzsiz'in hastane paylaşımına peş peşe tepki: "Bugün reklam yapmayın bari"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul saldırılarında 10 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi de yaralandı.

Okul baskınlarında yaralananların hastanelerdeki tedavisi sürerken, AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz tepkilere yol açan bir paylaşımda bulundu.

Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı!

SEYİTHAN İZSİZ'DEN "YORGUN DÜŞTÜK" PAYLAŞIMI

Türkiye kanlı okul baskınlarıyla sarsılırken, İzsiz sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak, "Millete hizmet yolunda biraz yorgun düştük; dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.

AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in X paylaşımı (16 Nisan 2026)

"BÖYLE BİR GÜNDE YAPMAYIN BARİ"

İzsiz'in paylaşımına çok sayıda kullanıcıdan tepki geldi. İzsiz, gelen tepkilerin ardından paylaşımını yanıt vermeye kapattı.

AKP'li vekilin gizlediği tepkilerin bazıları şu şekilde:

"BÖYLELERİNİ VEKİL YAPMAYIN"

Bir kullanıcı AKP milletvekilinin paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu ifadelerle seslendi: