AKP'li ismin bu sözleri çok konuşulacak: 'AKP içinde Ekrem İmamoğlucular var'

AKP’li eski milletvekili Metin Külünk, parti içinde 'Ekrem İmamoğlucular’ın olduğunu öne sürerek, “Soruşturmadan önce haberi olanlar panikliyor. Yurt dışına kaçanlar var” açıklamasında bulundu.

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, katıldığı bir televizyon programında partisinin iç dengelerine ilişkin dikkat çeken bir kulis iddiasını gündeme taşıdı.

Programda kendisine yöneltilen “AK Parti içinde Ekrem İmamoğlucular mı var?” sorusu üzerine konuşan Külünk, parti içinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sıcak bakan bazı isimlerin bulunduğunu söyledi.

"SORUŞTURMADAN HABERİ OLUNCA PANİKLİYOR, KAÇANLAR VAR"

Külünk, “Var tabii ki… Liderin liderlik yönetme biçimin saygı duyarım. Ama benim vazifem, liderin bu anlamdaki mücadelesinde onu yalnız bırakmamak. Nerede olursak olalım. Bunu görüyoruz biz, sokak görüyor. Bu ekibin soruşturmadan önce haberi oluyor. Haberi olunca panikliyorlar. Yurt dışına kaçanlar var…” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

