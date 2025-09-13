AKP'li belediyenin arsa oyunu: Her şeyi 3 ayda yaptı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul'da AKP'li Zeytinburnu Belediyesi Maltepe mahallesinde yer alan 2 bin 999,49 metrekarelik bir taşınmazı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın imar planı 'aile sağlığı merkezi' alanında kaldığı ve CHP'li Meclis üyelerinin itirazlarına karşın temmuz ayında çıkarılan yeni bir imar planıyla birlikte bu alanın 'ticaret' alanına dönüştürüldüğü öğrenildi.

TEKNİK YETERLİLİK SAĞLANAMAMIŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı planda, "Yatırım programları kapsamında 600 kişilik Zeytinburnu Devlet Hastanesinin projesi onaylanmış olup proje süreci devam etmektedir. Planlama alanında birinci basamak sağlık tesisine ihtiyaç olması sebebiyle ilgili alanda plan değişikliği yapılması gerekli olmuştur. Bahse konu parsel hastane alanı gibi büyük ölçekli sağlık alanı olarak yapılabilecek alan büyüklüğüne sahip olmadığından teknik yeterlilik sağlanamamaktadır.

TİCARET ALANI OLDU

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yeterlilik tablosu kapsamında 750 metrekare 2000 metrekare aralığında birinci basamak sağlık tesisi ayrılabileceği ifade edilmektedir. Plan değişikliği ile yaklaşık 1300 metrekare alan ayrıldıktan sonra geriye kalan alanın atıl kalmaması, kamu kaynaklarının etkili kullanımı ve kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere belediyeye gelir sağlamak amacıyla bölgeye hizmet edecek ticaret alanı olarak planlanmıştır" denildi.

209 MİLYON 964 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARILDI

Belediyenin satışa çıkardığı taşınmaz için 209 milyon 964 bin TL muhammen bedel belirlendi. Ayrıca 6 milyon 298 bin 929 TL de geçici teminat talep edildiği öğrenildi. Söz konusu taşınmazın kapalı teklif usulü 29 Eylül'de ihaleye çıkacağı ifade edildi.

ADIM ADIM RANT PLANI

Ayrıca imar planı değiştirilen 4 bin 283,45 metrekarelik alanın daha önce 'sağlık alanı' olduğu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan bir imar planı ile 3 bin metrekarelik kısmının ticaret alanına dönüştürüldü. Yeni imar planıyla birlikte söz konusu taşınmazın tamamının ticaret alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.