AKP'li belediye önce imar planını değiştirdi sonra satışa çıkardı: Havalimanının dibindeki arazi 1.7 milyar TL

AKP'li belediye önce imar planını değiştirdi sonra satışa çıkardı: Havalimanının dibindeki arazi 1.7 milyar TL
Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, havalimanının yanında yer alan bir taşınmazı satışa çıkardı. 1.7 milyar TL bedelle satışa çıkarılan taşınmaz için yaklaşık bir ay önce imar planında düzenleme yapıldığı belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Dikilitaş mahallesinde, Konya Havalimanı'nın hemen dibinde yer alan 127.651,02 metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı. İmar durumu 'Ticaret Alanı' olarak belirlenen söz konusu arazi için 1 milyar 750 milyon TL muhammen bedel talep edildi.

Söz konusu taşınmaz için 52 milyon 500 bin TL geçici teminat bedeli istendiği belirtilirken ödemenin yüzde 10'u peşin geri kalanının ise 24 ay taksitle ödeneceği belirtildi.

BİR AY ÖNCE İMAR PLANINDA DÜZENLEME YAPILMIŞ

Bakanlık kararıyla söz konusu taşınmazın 9 Mart 2022 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye’sine bedelsiz devredildiği belirtilirken satışa çıkarılan 45590 ada 4 parseldeki taşınmaz için 24 Temmuz 2025'te imar planında değişikliğe gidildiği öğrenildi. Bu düzenlemeyle birlikte mevcut imar planından 6. maddede düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte zemin ve üst katlarda bağımsız bölüm sayısının 250'yi geçemeyeceği belirtiliyordu. Düzenlemeyle birlikte bu sınır 300'e çıkarıldı. Planda ayrıca ilave olarak bodrum katlarda en fazla toplam 20 bağımsız bölüm yapılabileceği belirtiliyor.

belge.jpg

ZEMİNDE SORUN TESPİT EDİLDİ

Planda ayrıca söz konusu taşınmazın önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma, açısından sorunlu alanda yer aldığı belirtildi. Planda, "Bu alanlarda parsel bazı temel ve zemin etütlerinde, heterojen zemin koşullarından kaynaklanabilecek taşıma gücü, şişme, farklı oturma vb. problemleri ayrıntılı olarak irdelenmeli gerekli önlemler alınmalıdır. Zemin yatay yönde değişim gösterebileceğinden yapılarda farklı oturmalara karşı temel tip ve temel derinliği parsel bazında yapılacak olan zemin etütlerinde ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Zemin profilindeki birimlerin neden olabileceği oturma, farklı oturma, şişme vb. riskler zemin ve temel etüt çalışmalarında belirlenerek yapı-zemin etkileşimine uygun olarak temel sistemi geliştirilmeli ve zemin deformasyonlarına karşı yapı ve temel güvenliği açısından gerekli önlemler ve zemin iyileştirmeleri uygulanmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Siyaset
Son Dakika | Özgür Özel Kurultay Davası için resti çekti!
Son Dakika | Özgür Özel Kurultay Davası için resti çekti!
Arkadan vuranlar kim? Özgür Özel açıkladı
Arkadan vuranlar kim? Özgür Özel açıkladı