AKP'li belediye önce imar planını değiştirdi sonra satışa çıkardı: Havalimanının dibindeki arazi 1.7 milyar TL

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Dikilitaş mahallesinde, Konya Havalimanı'nın hemen dibinde yer alan 127.651,02 metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı. İmar durumu 'Ticaret Alanı' olarak belirlenen söz konusu arazi için 1 milyar 750 milyon TL muhammen bedel talep edildi.

Söz konusu taşınmaz için 52 milyon 500 bin TL geçici teminat bedeli istendiği belirtilirken ödemenin yüzde 10'u peşin geri kalanının ise 24 ay taksitle ödeneceği belirtildi.

BİR AY ÖNCE İMAR PLANINDA DÜZENLEME YAPILMIŞ

Bakanlık kararıyla söz konusu taşınmazın 9 Mart 2022 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye’sine bedelsiz devredildiği belirtilirken satışa çıkarılan 45590 ada 4 parseldeki taşınmaz için 24 Temmuz 2025'te imar planında değişikliğe gidildiği öğrenildi. Bu düzenlemeyle birlikte mevcut imar planından 6. maddede düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte zemin ve üst katlarda bağımsız bölüm sayısının 250'yi geçemeyeceği belirtiliyordu. Düzenlemeyle birlikte bu sınır 300'e çıkarıldı. Planda ayrıca ilave olarak bodrum katlarda en fazla toplam 20 bağımsız bölüm yapılabileceği belirtiliyor.

ZEMİNDE SORUN TESPİT EDİLDİ

Planda ayrıca söz konusu taşınmazın önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma, açısından sorunlu alanda yer aldığı belirtildi. Planda, "Bu alanlarda parsel bazı temel ve zemin etütlerinde, heterojen zemin koşullarından kaynaklanabilecek taşıma gücü, şişme, farklı oturma vb. problemleri ayrıntılı olarak irdelenmeli gerekli önlemler alınmalıdır. Zemin yatay yönde değişim gösterebileceğinden yapılarda farklı oturmalara karşı temel tip ve temel derinliği parsel bazında yapılacak olan zemin etütlerinde ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Zemin profilindeki birimlerin neden olabileceği oturma, farklı oturma, şişme vb. riskler zemin ve temel etüt çalışmalarında belirlenerek yapı-zemin etkileşimine uygun olarak temel sistemi geliştirilmeli ve zemin deformasyonlarına karşı yapı ve temel güvenliği açısından gerekli önlemler ve zemin iyileştirmeleri uygulanmalıdır" ifadeleri yer aldı.