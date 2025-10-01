AKP'li belediye ihale yağdırdığı AKP'li müteahhide ceza kesti

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar çok sayıda ihale verdiği eski AKP Ağrı İl Başkan Yardımcısı ve eski Düzce İl yöneticisi Erkan Öner'in şirketi NRSE İnşaat'a Kamu İhale Kanunu’na uymadığı gerekçesiyle ceza kesti.

AKP'Lİ BELEDİYEDEN AKP'Lİ MÜTEAHHİDE CEZA

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Sebahattin Aydın'ın haberine göre; AKP'li Tahir Büyükakın'ın yönetiminde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ağrı merkezli NRSE İnşaat isimli firmaya bir yıl tüm ihalelerden men cezası verdi.

Eski AKP Ağrı İl Başkan Yardımcısı ve eski AKP Düzca İl Yöneticisi olan Erkan Öner'e ait inşaat firmasına Kocaeli Büüykşehir Belediyesi bugüne kadar çok sayıda ihale vermişti.

Ülke genelinde iş yapan ve Kocaeli’den sık sık kamu ihalesi alan Öner’in şirketi Kamu İhale Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle cezalandırıldı.

Erkan Öner

Firmanın Kocaeli Büyükşehir’den aldığı ihaleler şöyle:

8 Ocak 2018 tarihinde 2 milyon 922 bin TL’lik ihale.

14 Haziran 2018’de 3 milyon 922 bin TL tutarında ihale.

5 Nisan 2019 tarihinde 3 milyon 923 bin TL’lik ihale.

17 Ocak 2020’de 9 milyon 220 bin TL’lik ihale.

8 Ekim 2020 tarihinde 8 milyon 52 bin TL’lik ihale.

17 Mayıs 2021’de 8 milyon 822 bin TL tutarında ihale.

Şirket son olarak 2022’de “Derince Ahmet Yesevi Camii İkmal İnşaatı Yapılması” işini Kocaeli Büyükşehir’den almıştı.

AKP'li belediyeden ihale yağmuruna tutulan Öner 2021 yılında, Ağrı’da havalimanında polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.