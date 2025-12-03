AKP'li belediye halkı aylarca "hasarlı" binaya sokmuş! Tesadüfen öğrendik diye itiraf etti

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde hayata geçirilmek istenen kütüphane projesi 'tesadüf eseri' 6 Şubat 2023 depremlerinin hasarını ortaya çıkardı.

Bu durum, hem Malatyalıların hem belediye çalışanlarının can güvenliğine ilişkin ciddi soru işaretlerine neden oldu.

AKP'Lİ BELEDİYE HALKI AYLARCA "HASARLI" BİNAYA SOKMUŞ!

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kasım ayında 285 milyon bedelle ihalesi yapılan yeni kütüphane projesi gündeme geldi. Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı kütüphanelerle ilgili sunum yaparken, zemin kata yapılacak kütüphanenin özelliklerini de anlattı.

Bu sırada söz alan CHP’li meclis üyesi Günnur Tabel, kütüphanenin yer seçimine ilişkin eleştirilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kütüphaneyi en çok eleştirenlerden biri benim. Malatya gibi bir yerde yer mi yoktur? Daha başka bir yere de aynı fiyata yapılabilir. Oranın trafiği çok yoğun. Ben bunu her zaman eleştiriyorum. Başkanım, ben bunu en çok eleştirenlerden biriyim ama yine de size bir soru sormak istiyorum: Güçlendirmeyi niye yaptınız? Kütüphane yapıldığı için mi güçlendirme gerekti, yoksa bina çürük olduğu için mi güçlendirme gerekiyor?"

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Depremzedelerin 'örtülü af' isyanı: Deprem suçları, her türlü aftan hariç tutulmalıdır

BELEDİYE BAŞKANI 'TESADÜFEN ÖĞRENDİK' DİYE İTİRAF ETTİ

Tabel, Başkan Er’in kendilerine verdiği yanıtı da şöyle aktardı:

"‘Tesadüfen öğrendik’ dedi. ‘Kütüphane yapmaya karar verince baktık, güçlendirmemiz lazım. Bina hasarlı’ dedi. ‘Üst yapı bölgesini de kaldırmamız lazım. Bu nedenle belediyenin idare birimlerini geçici olarak karşıya taşıyacağız, hazırlıkları yaptık’ diye açıkladı. Ayrıca makam asansörünün de küçük ve arızalı olduğunu, yeniden yapılacağını söyledi."

"ACELEYE GELDİ"

Günnur Tabel, belediye binasının mimar Ahmet Vefik Alp tarafından yapılmış tescilli bir yapı olduğunu hatırlatarak şu uyarıda bulundu:

“Geçmiş dönemlerde kapı kolu bile değiştirileceği zaman Ahmet Vefik Alp’ten yazı alınıyordu. Mimar vefat etti ama bu bir sanat eseri. Çocukları var, varisleri var. Onlardan bir izin yazısı aldınız mı?”

Tabel, Başkan Er’in bu soruya, “Aceleyle geldi, bir yazı almadık. Bunu mahkeme kararıyla halledeceğiz” dediğini aktardı. Tabel, mahkeme kararıyla yapılacak işlemlerin ciddi maliyet çıkaracağını düşündüğünü belirtti.

"İHALEYLE İLGİLİ BİR BİLGİ VERİLMEDİ. BASINDAN GÖRÜYORUZ"

"İhaleyle ilgili bir bilgi verilmedi. Basından görüyoruz, ihale çok büyük bir para. Güçlendirme de içindeyse maliyetleri bilemiyoruz" diyen Tabel, ihale süreci ve binanın statüsüne ilişkin kaygılarını şöyle dile getirdi:

"‘Ortadaki boş alana ayrı bir kütle çıkaracağız, statiği etkilemez’ deniliyor. Ama binanın içine kazık çakılacak, temel atılacak. Bu, yapının statiğini etkiler. İnşaat mühendisleri daha iyi bilir ama mimar olarak da bunun etkilenmeyeceğini düşünmüyorum."

Tabel, belediye binasında daha önce yapılan tadilatlarda aylarca duvarların kaldırıldığını, binanın Haziran ayında "karot" kontrollerden geçirildiğinin basına yansıdığını belirterek, "Acaba bu hasar için mi yapıldı, deprem için mi alındı, bilemiyoruz" dedi.

AKP'li Belediye Başkanı konu ile ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği oldğunu belirterek binada güçlendirme yapacaklarını söyledi.