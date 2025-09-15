AKP'den kopan isimden deprem etkisi yaratacak seçim kulisi! Tüm stratejilerini anlattı

Kulis bilgilerine göre, AKP içinde yapılan değerlendirmelerde partinin bir sonraki seçimde şansının kalmadığı kanaati hâkim. Partide bu nedenle çeşitli seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor. Gazeteci Nuray Babacan’ın Nefes’teki köşesinde iktidarın seçim stratejisine dair şu tespit yer aldı:

“Süreci analiz eden siyasiler, AKP’de yaptırılan tüm araştırmalarda bir sonraki seçimde partinin şansının olmadığının görüldüğünü ve seçeneklerin değerlendirildiğini anlatıyorlar.”

AKP’nin yeni dönemdeki stratejisinin temelini ise kutuplaşma ve ittifak politikaları oluşturuyor. Bu doğrultuda, iktidarın hem düşman hem de müttefik inşa etmeye çalıştığı değerlendirmesini Babacan şöyle aktardı:

"‘Yeni düşman yarat, yeni müttefikler bul’ anlayışıyla Kürtleri iktidarın yanına çekme ve CHP’nin yeni siyasi figürlerini siyasetten uzaklaştırma planının kurgulandığı yorumları yapılıyor."

Yazıya göre, ülkedeki sert ve kutuplaştırıcı siyasi atmosferin de bu planın bir parçası olduğu düşünülüyor. İktidarın, ekonomik ve toplumsal sorunların konuşulmasını engellemek için bu stratejiyi uyguladığı iddia edildi:

“Ülkedeki gergin siyasi havanın bilinçli yaratıldığını iddia edenler, gerçek sorunların konuşulmasının bu şekilde önlendiğini savunuyor.”

"TÜM TUŞLARA BASILIYOR, HİSTERİ GİBİ..."

AKP içinden fakat partiden uzaklamış bir siyasi figürden gelen değerlendirme de sürecin ciddiyetini şu cümlelerle ortaya koyuyor:

“Bu yüzden tüm tuşlara birden basılıyor. Çünkü bu iktidar için ölüm kalım meselesi. Siyasi strateji bir yere kadar kabul edilebilir. Ancak, gelinen nokta histeri gibi…”



AKP'den uzaklaşmış bu siyasetçinin sözleri, partideki iç yapının nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda yapıcı bir tartışma ortamı bulunmadığı o siyasetçi anlattı. Toplantılardaki 'havayı' şu sözlerle dile getirdi:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantılardaki havayı görmeniz gerekir. İktidara öneri olabilecek tek bir siyasi yorum yapılmıyor. Ya yerel şikayetler ya da ‘benim ömrüm senin olsun’ gibi siyasi üsluptan yoksun güzellemeler. Kimse yanlışları, aksayan yönleri konuşmuyor.”

Aynı isim, Meclis’in de uzun süredir etkin bir şekilde çalışmadığını şu sözlerle anlattı: