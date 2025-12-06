Bayrampaşa Belediyesi tutuklamalarında 3 tahliye

Bayrampaşa Belediyesi tutuklamalarında 3 tahliye
Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklandığı operasyonda üç kişi tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmada 26 kişi tutuklandı.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu kişiler, geçtiğimiz eylülde gözaltına alınmış ardından sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti.

Bayrampaşa Belediyesi'nin AKP'li başkan vekili 30 kişiyi işten çıkarmış

ÜÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; MHP Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez, CHP Meclis üyesi Öztürk Hocaoğluve iş adamı Aslan Bulut, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

