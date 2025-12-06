Tüm suçlamalara tek gerekçe ile ret! İBB davasında akılalmaz durumu avukat açıkladı

Yayınlanma:
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 106 kişi hakkında yapılan 30 günlük değerlendirmede mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Avukat Hüseyin Ersöz kararın “öznel değerlendirmeden yoksun” olduğunu ve tutuklamaların fiilen cezaya dönüştüğünü belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında hazırlanan iddianamenin İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından, dosyada tutuklu bulunan 106 kişi için yapılan zorunlu 30 günlük tutukluluk değerlendirmesi sonuçlandı. Mahkeme, tüm şüphelilerin mevcut tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.

Karara tepki gösteren Avukat Hüseyin Ersöz, incelemenin somut bir değerlendirme içermediğini belirterek, “Tutuklama, birçok kişi açısından artık peşin cezaya dönüşmüş durumda” dedi. Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Ersöz, "tutukluluk incelemesinin gerekçesiz ve biçimsel nitelik taşıdığını" söyledi.

"MAHKEME ZORUNLU İNCELEME YAPTI"

Avukat Hüseyin Ersöz, yaptığı açıklamada, iddianamenin İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesine rağmen henüz duruşma gününün belirlenmediğine dikkat çekerek, “İBB iddianamesi geçtiğimiz haftalarda İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme henüz duruşma gününü belirlemedi ancak 30 günde bir gerçekleşmesi gereken tutukluluk incelemesi yasal zorunluluk gereği dün yapıldı" dedi.

karar.jpg

Tutukluluk incelemesinde dosyada yer alan 106 tutuklu kişi hakkında hiçbir öznel değerlendirme yapılmadığına dikkat çeken Ersöz, mahkemenin kararına ilişkin, "Dosyada tutuklu 106 kişi hakkında hiçbir öznel değerlendirme yapılmaksızın, genel ve kalıp gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oysa ki dosya kapsamında yargılananlar hakkında farklı suç isnatları ve bu isnatlara ilişkin farklı ceza talepleri var. Bazı isimlere yalnızca bir suç isnadı yöneltilmiş durumda ve ceza verilse dahi kapalı cezaevinde infaz edilecek bir cezaları bulunmuyor. İddianamede bazı isimler örgüt üyeliği ile suçlanıyorken bazılarında bu suç isnadı da yok" açıklamasında bulundu.

"TAHLİYE TALEPLERİ TEK CÜMLEYLE REDDEDİLDİ"

Dosya kapsamında mahkemeye sunulan çok sayıda tahliye talebinin de aynı şekilde reddedildiğini vurgulayan Ersöz, "Mahkeme dosyasına avukatlar tarafından sunulan onlarca tahliye talebi, ‘tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine’ cümlesi ile reddedilmiş. Bu da yapılan incelemenin yalnızca bir prosedürün yerine getirilmesinden başka bir anlam taşımadığı izlenimi veriyor. Bu karara itiraz edeceğiz. Ancak mahkemenin henüz tensip zaptını hazırlamadığını da göz önüne alarak, tensiple birlikte daha özenli ve özgürlük hakkını önceleyen bir tutukluluk incelemesi yapacağını ümit etmek istiyoruz. Çünkü birçok kişi hakkındaki tutuklama, peşinen bir cezanın infazına dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

