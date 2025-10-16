AKP'de 'Kocabıyık' isyanı! "Onu değil hırsızları hapse atın"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı olan AKP'li Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandı.

Kocabıyık, Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda AKP’lilerin açıkça torpil yaptığını itiraf etmiş, son dönemde yaşanan operasyonlara da çıkar ilişkileri nedeniyle “sessiz kalındığını” iddia etmişti. Kocabıyık, eşinin de torpille vali yapıldığını söylemişti.

Kocabıyık, gündem olan bu röportajın ardından, 19 Mart operasyonuna ilişkin “Erdoğan kendine darbe yaptı” sözleri nedeniyle tutuklandı.

Eski AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski AKP Milletvekili Kocabıyık’ın tutuklanmasına X hesabından isyan etti.

Sayan, Kocabıyık’ın yol arkadaşı olduğunu belirterek, “Diliyorum ki bu süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler verilmemiştir.” dedi.

Sayan, Kocabıyık yerine 'hırsızların' cezaevinde olması gerektiğini de şu sözlerle dile getirdi:

Savcı Sayan X paylaşımı da tam olarak şöyle:

"HÜSEYIN KOCABIYIK,

Vefa, Vicdan ve Siyasi Beraberlik Üzerine…

Öncelikle şunu net söylemeliyim; bu ülkenin meşru Cumhurbaşkanı, milletin oylarıyla seçilmiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Ona kim hakaret ederse, kim olursa olsun, biz onun karşısında dururuz. Bu,

millete ve devlete saygının gereğidir.

Bizim duruşumuz nettir; hakaret eden kim olursa olsun, en yakınımız dahi olsa sessiz kalmak, görmezden gelmek mümkün değildir.

Ancak bu hassasiyetin yanında bir de vicdan terazisi vardır. Bugün gündemde olan Hüseyin Kocabıyık meselesine tam da bu gözle bakmak gerekir.

Dosyanın içeriğini, yargının elindeki delilleri bilmiyoruz. Hakimlerin, savcıların görevi bellidir; onlar kararlarını verecektir.

Ama ben, bu olayın insani, siyasi ve vicdani yönü üzerine birkaç kelam etmek istiyorum.

Hüseyin Kocabıyık’ı yıllardır tanırım. Ailece dostluğumuz vardır. Eşiyle de iyi bir aile dostluğumuz bulunur.

2015 İzmir seçimlerinde milletvekili adayı olarak birlikte omuz omuza mücadele ettik.

O günleri hatırladığımda gözümün önüne hep aynı sahne gelir:

Fedakar, inançlı, yurtsever bir Hüseyin Kocabıyık… Cumhurbaşkanımıza gönülden bağlı, sahada gece gündüz çalışan bir dava insanı…

Yıllar içinde birçok kez bir araya geldik. Her defasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı savunan, onu koruyan, onun vizyonuna yürekten inanan bir Hüseyin Kocabıyık gördüm.

Gezi olaylarında da, MİT krizinde de, 15 Temmuz’un karanlık gecesinde de dimdik duran, vefalı bir dosttu.

Biz hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ve gölgesini asla çıkar için kullanmadık.

Ne beş kuruş ödemeden bir fabrikanın, işletmenin, şirketin %50 ortağı olduk,

ne büyük sermaye ve medya birleşmelerinin aracısı. olduk,ne bir ihalenin peşine düştük,

ne de devletin malına göz koyduk..

Cumhurbaşkanımızın ismini kullanarak haksız kazanç peşine düşmedik.

Biz elimizle, kalemimizle, inancımızla mücadele ettik.

Bu nedenle bugün, Hüseyin Kocabıyık’ın tutuklanması beni vicdanen derinden yaralıyor.

Elbette mahkeme kararını verecektir. Bilmediğimiz bir şey varsa ortaya çıkacaktır..

Yargı ne diyorsa başımızın üstündedir.

Ama siyaseten, insani olarak içimde bir vefa ve vicdan sızısı vardır. Çünkü biliyorum ki bu davaya inanan, bu ülkeye yürekten bağlı insanlar var; ama onların önüne geçip Cumhurbaşkanımızın ismini rant, çıkar, makam için kullananlar da var.

Eğer bugün birileri cezaevinde olacaksa, önce bu gölgeden nemalananların, fakirin fukaranın hakkını gasp edenlerin, devletin malına çökenlerin orada olması gerekirdi.

Yazar/çizer fikir adamlarından ziyade hırsızların ve arsızların, yetim malına çökenlerin cezaevinde olması gerekir..

Diliyorum ki, bu süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler verilmemiştir.

Adaletin tecelli edeceğine, akkoyunun karakoyundan ayrılacağına yürekten inanıyorum.

Günlerdir bu yazıyı kaleme almakta tereddüt ettim. Yanlış anlaşılır mı, farklı yorumlanır mı diye düşündüm.

Fakat Anadolu insanıyım; vicdanım sustuğum her an beni rahatsız etti.

Birlikte ekmek yediğim, omuz omuza mücadele ettiğim bir dostun başına gelenleri görmezden gelmek bana zül geldi.

O yüzden bu yazıyı bir serzeniş, bir sitem değil; bir vicdan muhasebesi, bir vefa çağrısı olarak kaleme aldım.

Çünkü bu ülke, bu dava, bu liderlik vefasızlıktan ve vicdansızlıktan zarar görür."