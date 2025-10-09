AKP süreçte samimi mi? Özel'den Demirtaş tepkisi

Partisine yönelik operasyonlar ve ekonomik krize karşı düzenlediği miting serisini yurt dışına da taşıyacak olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'den ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karara AKP iktidarının itiraz etmesini eleştirdi.

"DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ VE SİYASİ TUTSAKLAR SERBEST KALMALI"

Demirtaş'ın tahliyesini engelleyen bu itiraza karşı Özgür Özel, şunları ifade etti:

“Son derece yanlış bir iş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları Türkiye açısından bağlayıcıdır. Bu kararların tanınıp, başta Sayın Kavala, 9 yıldır haksız yere içeride tutuluyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsakların serbest kalması gerekirdi. Bunun için hani iyi bir iş yaparken gösteremedikleri beceriyi böyle hukukun kötüye kullanımında deveye hendek atlatıyorlar. ‘O kararlar alındığında tutukluymuş da şimdi hükümlüymüş. O karar şunu bağlarmış da şimdi bilmem neymiş’ diyerek uzattıkça uzattılar"

İmamoğlu: İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmekte

"SON DERECE SAMİMİYETSİZLER"

Özel, İmralı Süreci devam ederken AKP iktidarının bu hamlesini 'samimiyetsizce' buldu. Özel, Demirtaş'ın tahliyesinin demokratik siyasetin önü açılmasında DEM Parti'nin talebi olduğunu belirtip şunları dile getirdi: