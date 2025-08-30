AKP sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi

AKP sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi
Yayınlanma:
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi. Çelik, kararın ''diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karar'' olduğunu söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini eleştirdi.

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Çelik "BM’nin “tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olma özelliğini tahrip ettiğini” belirtti. Çelik, “BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoritenin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır” dedi.

"BARIŞ ÇABASINA ZARAR VERİR"

AKP Sözcüsü Çelik, iki devletli çözüme yönelik artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışıldığını belirterek, ABD’nin adımının barış çabalarına zarar vereceğini dile getirdi. Çelik, ayrıca, Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) başvurularından vazgeçmesi ile devlet tanınma girişimlerinin sonlandırılmasının talep edilmesini “her açıdan haksız ve hukuksuz” olarak nitelendirdi.

"FİLİSTİN’İN SESİNİ SUSTURAMAYACAKLAR"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıf yaparak, "Dünya beşten büyüktür ve kimse Filistin’in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Siyaset
Kanal İstanbul rantına karşı imza topluyorlardı: AKP'li belediyenin zabıta ekipleri müdahale etti
Kanal İstanbul rantına karşı imza topluyorlardı: AKP'li belediyenin zabıta ekipleri müdahale etti
İBB tutukluları için günlerdir yoldalar! Özgür Özel gençleri Ankara'da karşıladı birlikte slogan attı
İBB tutukluları için günlerdir yoldalar! Özgür Özel gençleri Ankara'da karşıladı birlikte slogan attı
Özel Emniyet'in Atatürksüz paylaşımına ateş püskürdü! "Yerlikaya bunu böyle bilsin"
Özel Emniyet'in Atatürksüz paylaşımına ateş püskürdü!