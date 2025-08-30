AKP sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini eleştirdi.

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Çelik "BM’nin “tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olma özelliğini tahrip ettiğini” belirtti. Çelik, “BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoritenin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır” dedi.

"BARIŞ ÇABASINA ZARAR VERİR"

AKP Sözcüsü Çelik, iki devletli çözüme yönelik artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışıldığını belirterek, ABD’nin adımının barış çabalarına zarar vereceğini dile getirdi. Çelik, ayrıca, Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) başvurularından vazgeçmesi ile devlet tanınma girişimlerinin sonlandırılmasının talep edilmesini “her açıdan haksız ve hukuksuz” olarak nitelendirdi.

"FİLİSTİN’İN SESİNİ SUSTURAMAYACAKLAR"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıf yaparak, "Dünya beşten büyüktür ve kimse Filistin’in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.