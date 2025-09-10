AKP Roma kalesini de satacak

AKP iktidarı, tarihi Antalya Kalesi’ni ihaleyle turizm yatırımcılarına açtı. Roma döneminden kalan burç ve surların da yer aldığı 1.042 metrekarelik alan otel yapımı için devredilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Karadeniz yaylaları ve Ege kıyılarındaki birçok doğal alanı da özel sektöre tahsis etti.

AKP iktidarı, kamu mülklerini elden çıkarma politikası kapsamında bu kez tarihi Antalya Kalesi’ni gündemine aldı.

Roma döneminden günümüze ulaşan kale burçları ve surlarıyla birlikte toplam 1.042 metrekarelik alan turizm yatırımcılarına tahsis edilmek üzere ihaleye çıkarıldı. Antalya Muratpaşa’daki bu alanın 338 metrekaresini doğrudan “kale burcu” ve “kale duvarı” oluşturuyor.

Muratpaşa ilçesindeki 9 parselin birleştirilmesiyle oluşturulan bin 42 metrekarelik arazinin 338 metrekaresi kale surlarını içeriyor. Bu alan ihaleyi kazanan yerli ya da yabancı firmalara konaklama tesisi yapımı için devredilecek.

Antalya Kalesi, Bergama Kralı II. Attalos tarafından yaptırılmış ve Roma döneminden bu yana ayakta kalmayı başarmış ender yapılardan biri.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı duyuruyla birlikte, yalnızca Antalya değil, Karadeniz yaylalarından Ege kıyılarına kadar pek çok doğal ve tarihi alan da otel ve konaklama tesisi yapılması amacıyla özel sektöre devrediliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, söz konusu tahsis kararının Kaleiçi’nin hemen bitişiğinde, kentsel sit alanı sınırları içinde yer aldığını belirtti. Uysal kent silüetine, değerlerine ve dokusuna doğrudan etki edecek bu tür kararlar Ankara’dan tek taraflı alınmaması ve yerel yönetimler, meslek odaları ve halkla birlikte karar verilmesi gerektiğini söyledi.

KARADENİZ YAYLARINA DA GÖZ DİKTİLER

Tartışmalı tahsis kararları Karadeniz yaylalarına kadar uzandı. Bakanlık, Giresun’daki Yavuzkemal Yaylası’nı “Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan ederek, Melikobası Yaylası’na komşu Sipahi ormanlarını 250 yataklı otel inşaatı için yatırımcılara açtı. Tahsis edilen ormanlık alanın büyüklüğü yaklaşık 3.9 milyon metrekare; yani 4 bin dönümden fazla. Bu dev alanın özellikle Arap turistlere hitap edecek şekilde kullanılacağı belirtiliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; bakanlığın turizm tahsis listesinde yer alan diğer bölgeler ise şöyle:

  • Antalya Kundu: 159 dönümlük araziye 30 yataklı butik otel,
  • Manavgat Kızılağaç: 550 yataklı ve spor kompleksli iki ayrı 5 yıldızlı otel,
  • Manavgat: 300 kişilik iki ayrı personel lojmanı,
  • Kemer Göynük: Denize sıfır, 71 dönümlük orman alanına bin yataklı 5 yıldızlı otel,
  • Kemer Çamyuva: 100 yataklı personel lojmanı,
  • Muğla Bodrum, Torba ve Fethiye: Beş yıldızlı otel yatırımları için tahsis.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

